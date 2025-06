Honor Magic V5 tra immagini dal vivo e specifiche leak: ormai sappiamo quasi tutto

Con il lancio che si fa sempre più vicino, Honor ha iniziato a svelare design e primi dettagli del prossimo Magic V5. Tuttavia le indiscrezioni procedono ben più spedite rispetto ai ritmi del produttore cinese e a distanza di poco dai render ufficiali ecco fare capolino foto dal vivo e una panoramica dettagliata delle specifiche.

Honor Magic V5 senza segreti (o quasi): eccolo in tutto il suo splendore, insieme alle specifiche leak

Crediti: Weibo Crediti: Weibo Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Il design di Honor Magic V5 (mostrato anche nei render ufficiali) è molto simile rispetto al predecessore, ma in questo caso ci troviamo alle prese con un corpo ancora più sottile.

L’azienda riporta 8,8 mm di spessore da chiuso, dimensioni record per la categoria; restano da scoprire le misure precise una volta aperto, ma le immagini dal vivo parlano da sole. Il telefono è sottilissimo sia da chiuso che una volta aperto e a prima vista pare abbastanza maneggevole.

Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Per non farci mancare nulla, ecco la scheda tecnica leak sulla base dei dettagli più recenti. La batteria è impressionante (6.100 mAh) e la presenza dello Snapdragon 8 Elite in versione potenziata (ci sono anche i benchmark) rende il tutto ancora più intrigante.

L’unico dettaglio contrastante riguarda il comparto fotografico: tutti i leak sono d’accordo per la presenza di un sensore principale, un ultra-wide ed un teleobiettivo periscopico ma quest’ultimo è fonte di incertezza. Secondo alcuni sarà un modulo da 50 MP oppure da 64 MP per altri.

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 23 giugno)