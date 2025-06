Ecco Honor Magic V5: design svelato insieme alle novità in arrivo

Con la presentazione sempre più vicina, la casa cinese ha iniziato a svelare qualcosa in più sul prossimo pieghevole. Honor Magic V5 arriverà a luglio con un corpo ultrasottile ed il solito look elegante che contraddistingue la serie: ecco le prime immagini, insieme alle altre novità che saranno presentate durante l’evento.

Honor Magic V5 in arrivo a luglio insieme a tante altre novità: ecco quali saranno le prossime aggiunte all’ecosistema del brand

Crediti: Honor

Il design di Honor Magic V5 ricalca quello dell’attuale Magic V3: sul retro trova spazio un modulo fotografico ottagonale con angoli smussati, contenente una tripla camera ed il flash LED. Cambiano alcuni elementi (nulla di che) mentre a guadagnarne sono le dimensioni.

Il nuovo pieghevole misura soli 8,8 mm da chiuso, meno di qualsiasi altro foldable. Si tratta di un numero impressionante ed è lo stesso spessore del flagship Honor Magic 7 Pro. Ci aspettiamo dimensioni assurde anche da aperto, visto che la stessa azienda ha confermato che si tratterà del pieghevole più sottile al mondo.

Crediti: Honor Crediti: Honor Crediti: Honor

L’azienda ha anche confermato le altre novità che saranno annunciate durante lo stesso evento: Honor MagicPad 3 (nuova versione del tablet di punta del brand), MagicBook Art 14 2025 e l’indossabile premium Watch 5 Ultra.

L’appuntamento con Honor Magic V5 e le nuove aggiunte all’ecosistema del brand è fissato per il 2 luglio in Cina. Per l’uscita Global ci sarà da attendere ed è probabile che bisognerà pazientare fino a settembre, magari in occasione di IFA 2025).

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 23 giugno)