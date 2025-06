Honor Magic V5 avrà prestazioni al top con lo Snapdragon 8 Elite potenziato

Buone notizie per gli appassionati di Honor in attesa del prossimo top di gamma pieghevole. Honor Magic V5 è stato avvistato su Geekbench con un’interessante “conferma” sulle specifiche: ecco cosa possiamo aspettarci in termini di performance, grazie allo Snapdragon di punta in versione potenziata.

Honor Magic V5 compare su Geekbench con lo Snapdragon 8 Elite in versione potenziata

Crediti: Geekbench

Il flagship sarebbe apparso nel database di Geekbench con la sigla MHG-AN00 e dovrebbe trattarsi proprio del nuovo pieghevole di punta. Oltre ad Android 15 e 16 GB di RAM notiamo subito il chipset a bordo: si tratta dello Snapdragon 8 Elite Leading, lanciato di recente con REDMAGIC 10S Pro.

Basta osservare la struttura del SoC e la presenza dei due core principali fino a 4,47 GHz: si tratta proprio dei dettagli tecnici del chipset di Qualcomm, inizialmente nato come esclusiva per la serie Galaxy S25 ed ora disponibile per tutti i produttori.

Honor Magic V5 arriverà con specifiche migliori di quelle ipotizzate: in precedenza si parlava dello Snapdragon 8 Elite SM8750-3-AB, la stessa soluzione di OPPO Find N5. Si tratta di una variante pensata per pieghevoli e smartphone sottili, con una struttura a 7 core. E invece pare che ci sarà l’opposto, ossia l’alternativa potenziata!

In merito all’uscita manca una data ufficiale me i leaker guardano al mese di giugno.

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 4 giugno)