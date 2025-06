HarmonyOS 6 ufficiale: tutte le novità e gli smartphone Huawei supportati

Nel corso della sua Developer Conference annuale (HDC 2025) il colosso tech cinese ha svelato HarmonyOS 6, ultima versione del suo sistema operativo proprietario. Andiamo a scoprire quali saranno le novità per gli smartphone Huawei, insieme all’elenco dei dispositivi supportati e ai dettagli del programma Developer Beta.

HarmonyOS 6: tutte le novità del prossimo aggiornamento dell’OS proprietario

Crediti: Huawei

HarmonyOS 6 è la prima versione ad arrivare nell’era post-HarmonyOS NEXT: a seguito del ban USA l’azienda cinese ha lavorato per raggiungere la totale autonomia ed ora ci è riuscita pienamente dal punto di vista software.

Non più un fork che poggia sul kernel Linux ma un vero e proprio sistema operativo slegato da Android, basato sul kernel proprietario Harmony. I lavori sono andati avanti con il lancio a maggio di HarmonyOS PC e del primo portatile pieghevole del brand, MateBook Fold.

Il nuovo HarmonyOS 6 si inserisce in questo filone inedito che vede il gigante cinese totalmente indipendente da Google e da Android sul fronte del software, con un ecosistema proprio, applicazioni sviluppate su misura e tanti vantaggi per i developer che si uniscono al nuovo corso.

Passando alle novità, il sistema arriva con varie migliorie per design e funzionalità, ma la caratteristica più importante è di certo il nuovo HarmonyOS Intelligent Agent Framework.

Si tratta di una feature che punta a rendere più umana e naturale l’interazione tra l’utente il dispositivo, tramite l’assistente XiaoYi. Il sistema è più dinamico ed intuitivo, in modo da capire intuitivamente le esigenze dell’utente anziché fare soltanto affidamento sui prompt vocali.

Ad esempio ChatExel permette di gestire le attività di Excel direttamente con una conversazione naturale mentre Dianping è in grado di dare consigli inerenti il cibo; Code Flying offre un supporto aperto a tutti per lo sviluppo di applicazioni per HarmonyOS. Ogni agente è accessibile tramite gli elementi di sistema, come la barra di navigazione, oppure tramite XiaoYi.

C’è anche una funziona simile a “Cerchia e Cerca” di Google: XiaoYi è in grado di scansionare lo schermo dello smartphone per fornire risultati di ricerca, il tutto in modo fluido.

Touch and Share è una novità che consente di inviare file o effettuare altre operazioni semplicemente toccando lo schermo del PC con uno smartphone Huawei supportato. Le migliorie continuano sul fronte della sicurezza e dei pagamenti tramite dispositivi mobile.

Quali smartphone Huawei si aggiorneranno a HarmonyOS 6

La compagnia cinese ha dato il via la programma Developer Beta di HarmonyOS 6: gli sviluppatori hanno tempo fino al 30 giugno per effettuare l’iscrizione e per il momento non riguarda gli utenti regolari.

Questi sono i modelli per cui è aperto il programma beta: in un secondo momento verranno aggiunti più dispositivi.

Huawei Mate 70

Huawei Mate 70 Pro

Huawei Mate 60

Huawei Mate 60 Pro

Huawei Mate X5

Huawei MatePad 11″ (2024)

Huawei MatePad Pro 13.2 (2025)

Di seguito trovate il resto degli smartphone Huawei che riceveranno HarmonyOS 6: si tratta di una lista provvisoria e non ufficiale, in attesa che Huawei rilasci quella completa (che di certo comprenderà anche gli indossabili del brand).

Huawei Pura 80

Huawei Pura 80 Pro

Huawei Pura 80 Pro+

Huawei Pura 80 Ultra

Huawei Pura X

Huawei Mate X6

Huawei Mate XT

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025)

Huawei Nova 14

Huawei Nova 14 Pro

Huawei Nova 14 Ultra

Quando esce la versione stabile?

La compagnia asiatica non ha ancora confermato quando arriverà la versione stabile di HarmonyOS 6: il lancio dovrebbe essere previsto nel corso del terzo o quarto trimestre, comunque entro fine anno.