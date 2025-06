Google Wallet dice addio a PayPal, ma solo per alcuni utenti

Arrivata nel 2017, l’integrazione di Google Wallet con PayPal è probabilmente tra i metodi di pagamento più utilizzati ed apprezzati dagli utenti Android, ma presto potrebbe smettere di funzionare. La compagnia di Mountain View, infatti, ha annunciato che l’integrazione tra i due servizi verrà ufficialmente dismessa tra qualche settimana, ma soltanto in alcuni paesi.

Niente più PayPal su Google Wallet per gli Stati Uniti

Crediti: PayPal

Google ha annunciato che a partire dal 13 giugno chi ha collegato un account PayPal all’app Google Wallet, non potrà più utilizzarlo per i pagamenti. L’integrazione tra i due servizi, infatti, verrà ufficialmente dismessa e gli account collegati verranno eliminati automaticamente. Dallo scorso 11 aprile, inoltre, non è più possibile collegare al Wallet un nuovo account PayPal.

L’integrazione smetterà di funzionare ufficialmente negli Stati Uniti, ma al momento non è ancora chiaro se questo sarà l’unico paese interessato. Le pagine del supporto, infatti, indicano la Germania come l’unico paese ancora supportato, salvo poi non far più distinzione nelle specifiche della chiusura del servizio.

Bisognerà quindi attendere il prossimo 13 giugno, probabilmente, per capire dove sarà ancora possibile utilizzare PayPal con Google Wallet.