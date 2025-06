Google Tensor G6 farà il salto di qualità con il nuovo processo di produzione di TSMC

Nonostante i nuovi Pixel 9 siano arrivati sul mercato da pochi mesi, in piena tradizione Google è già tempo di dare un’occhiata a quello che sarà l’hardware dei futuri smartphone di Big G. In queste ore, infatti, sono trapelate in rete le possibili specifiche tecniche e configurazioni dei prossimi chipset Tensor G5 e Tensor G6 che, stando alle indiscrezioni, si avvicineranno sempre più ai nuovi Snapdragon di Qualcomm.

Tensor G5 e Tensor G6: produzione a 3nm per i prossimi Pixel 10 e 2nm per Pixel 11

Crediti: Google

Tensor G5, con il nome in codice “laguna“, e Tensor G6, denominato “malibu“, sono i chipset che andranno ad alimentare i futuri smartphone delle serie Pixel 10 e Pixel 11, diventando probabilmente i primi chip completamente prodotti di Google. In queste ore, infatti, sono emerse le possibili specifiche tecniche dei due hardware, con il G5 che potrebbe vantare una configurazione 1+5+2 e il G6 avvicinarsi maggiormente agli Snapdragon con una configurazione 1+6 e la perdita dei efficiency core (proprio come avvenuto per Snapdragon 8 Elite).

Google Tensor G5 : Cortex-X4 + 5 x Cortex-A725 + 2 x Cortex-A520 (3nm, TMSC N3E)

: Cortex-X4 + 5 x Cortex-A725 + 2 x Cortex-A520 (3nm, TMSC N3E) Google Tensor G6: Cortex-X930 (X5?) + 6 x Cortex-A730 (3nm, TMSC N3P)

Per quanto riguarda la GPU, invece, potrebbe essere il turno del modello Mali prodotto da Imagination Technologies, con supporto per Ray-tracing e virtualizzazione: hardware utilizzato anche da Apple prima del passaggio alle tecnologie proprietarie. Ovviamente, non mancherà la TPU per l’intelligenza artificiale, con un possibile aumento delle performance di almeno il 14%.

Stando agli ultimi rumor emersi in rete, inoltre, il nuovo Google Tensor G6 sarà prodotto da TSMC con il nuovo processo a 2nm, per andare ad alimentare i Pixel 11 in arrivo nel 2026. Questo nuova tecnologia potrebbe quindi portare agli smartphone di Big G il tanto atteso salto di qualità.

Per il momento si tratta soltanto di indiscrezioni, quindi vi invitiamo ad attendere maggiori informazioni direttamente da Google.

Ultimo aggiornamento: 25 giugno

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le