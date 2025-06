Google inizia i test su Search Live: anche la ricerca diventa colloquiale con l’AI

Dopo Gemini Live, la modalità che permette di avere una conversazione a voce con l’intelligenza artificiale, Google sembrerebbe essere pronta ad applicare lo stesso concetto anche al suo prodotto di punta: la ricerca. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sarebbero già iniziati i test sulla funzione Search Live.

Con Search Live la ricerca è semplice come conversare a voce con l’AI

Crediti: 9to5Google

Mostrato in anteprima all’evento I/O 2025, la nuova modalità Search Live permetterà agli utenti di Google Gemini di cercare informazioni sul web come se stessero avendo una classica conversazione a voce in tempo reale con l’intelligenza artificiale. Proprio come per il chatbot, anche in questo caso gli utenti potranno sfruttare un’interfaccia a schermo intero, con i risultati della ricerca che appariranno a schede sul display.

Gli iscritti a Search Labs (soltanto negli Stati Uniti) potranno iniziare a testare questa nuova funzionalità nel corso dei prossimi giorni, sia tramite l’app ufficiale di Google su Android che su iOS. Il rollout dell’esperimento, infatti, sembrerebbe essere finalmente iniziato e ben presto gli utenti potranno toccare con mano questa novità.

Purtroppo, per l’Europa e per l’Italia, ci sarà sicuramente da aspettare qualche mese in più prima di poter testare la nuova modalità Search Live.