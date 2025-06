Le ricerche su Google diventano piccoli podcast grazie all’AI

L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato il modo con cui utilizziamo il web, avendo ripercussioni su praticamente qualsiasi settore online. In particolar modo, negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un cambiamento profondo anche nella ricerca delle informazioni online, con risultati sempre più colloquiali e diretti. Google, però, vuole continuare ad alzare l’asticella e prossimamente trasformerà i risultati in piccoli podcast.

L’AI trasforma le ricerche: adesso i risultati si ascoltano come podcast

Crediti: Google

Con l’implementazione di AI Overview e AI Mode (disponibile soltanto negli Stati Uniti), Google ha integrato in pianta stabile l’intelligenza artificiale nelle ricerche del più popolare motore web al mondo. Le novità, tuttavia, non sembrano essere affatto finite qui: la compagnia di Mountain View, infatti, ha lanciato un nuovo esperimento per trasformare i risultati in podcast da ascoltare, invece che da leggere.

Questa nuova funzione prendere il nome di Audio Overview e genera automaticamente un piccolo podcast da ascoltare con tutte le informazioni tratte dai risultati di ricerca e che possano soddisfare la richiesta dell’utente. Il player integrato nella pagina permette anche di regolare la velocità di riproduzione, in modo da ascoltare più velocemente (o più lentamente) la voce narrante.

Audio Overview può essere attivato tramite Search Labs, ma soltanto per gli utenti residenti negli Stati Uniti. Così come l’AI Mode, non sappiamo ancora se e quando questa novità arriverà anche in Europa e di conseguenza in Italia.