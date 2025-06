È già tempo di Google Pixel 12: un leak svela i nomi in codice degli smartphone

La progettazione del nuovo hardware avviene con largo anticipo e nonostante manchino ancora due anni all’eventuale lancio dei nuovi Google Pixel 12, sul web sono già trapelati i nomi in codice degli smartphone che andranno a comporre la serie. Nessuna sorpresa per quanto riguarda la quantità, i dispositivi saranno quattro, proprio come quelli di questa generazione.

I nomi in codici di Pixel 12 avranno un tema “scimmiesco”

Dopo gli uccelli (Pixel 6), i gatti (Pixel 7), i cani (Pixel 8), i rettili (Pixel 9), i cavalli (Pixel 10) e gli orsi (Pixel 11), i nomi in codice per la serie Pixel 12 vedrà protagonista i primati e qualche creatura mitologica. Un leak, infatti, ha svelato i “codename” dei quattro smartphone che andranno a comporre la lineup iniziale della serie di Google del 2027.

Pixel 12: Galago

Pixel 12 Pro: Sasquatch

Pixel 12 Pro XL: Silverback

Pixel 12 Pro Fold: Capuchin

Per la futura generazione di smartphone, quindi, Google ha scelto un tema scimmiesco, assegnando a Pixel 12 Pro addirittura il nome della creatura mitologica meglio conosciuta come Big Foot nel folklore popolare.