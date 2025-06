Google Pixel 10 avrà un display più luminoso, ma ci saranno delle mancanze

Tra i top di gamma in arrivo quest’anno non possono mancare i nuovi modelli di Google: ancora una volta si prevede un terzetto standard ed un modello pieghevole ma il protagonista delle ultime indiscrezioni è il telefono base. Pixel 10 sembra già senza segreti grazie a questi leak: tuttavia, se da un lato ci saranno delle novità interessanti dall’altro sembra che Big G opterà per alcune scelte che potremmo definire discutibili.

Google Pixel 10: spuntano le specifiche quasi complete e forse non vi piaceranno

Google Pixel 9 e 9 Pro-Crediti: Google

Il design è stato ampiamente sdoganato da render leak e immagini dal vivo rubate: la nuova serie non dovrebbe introdurre cambiamenti in termini di stile, riproponendo ancora una volta schermi piatti con punch hole e il caratteristico modulo fotografico orizzontale.

Paradossalmente sarebbe proprio Pixel 10 la vera novità, dato che presenterebbe un modulo più ampio per far spazio al tanto agognato teleobiettivo. Il comparto fotografico è uno degli aspetti che non convince: secondo i leak ci sarà un sensore da 48 MP (probabilmente lo stesso di Pixel 9a), accompagnato da un ultra-wide da 12 MP e da un teleobiettivo 5X da 10,8 MP.

Sicuramente la parte software di Google farà il suo lavoro, ma il comparto è a tutti gli effetti un downgrade rispetto a Pixel 9: l’ex top di gamma monda una doppia fotocamera da 50 + 48 MP, sempre con ultra-wide. Insomma Big avrebbe inserito un teleobiettivo ma senza eccedere e riducendo l’ultra-grandangolare.

Pixel 10 – Crediti: Onleaks, Androidheadlines

Tra le buone notizie ci sarebbe una batteria migliorata, ora da 4.970 mAh con ricarica rapida da 29W e wireless da 15W (Qi2). Anche il display avrebbe una marcia in più rispetto al predecessore, con una luminosità da 2.000 nit e 3.000 nit di picco (contro i 1.800 nit e 2.700 nit di picco di Pixel 9). Si tratterebbe dello stesso panello OLED da 6,3″ ma più luminoso.

Come il resto della serie Pixel 10 sarebbe mosso dal Tensor G5, il nuovo chipset proprietario di Google realizzato a 3 nm da TSMC. Tuttavia non ci sarebbero miglioramenti lato memorie, ancora una volta con 12 GB di RAM e 128/256 GB. Ricordiamo che tantissimi brand hanno tagliato i 128 GB dai modelli di punta.

Infine altre due mancanze, stavolta nonsense: in base agli ultimi leak Pixel 10 non avrebbe un sistema di raffreddamento a liquido con camera di vapore, proprio come Pixel 9. Ancora una volta questa caratteristica sarebbe riservata solo ai fratelli maggiori. Infine non ci sarebbe il Wi-Fi 7, presente invece con il predecessore.

Il lancio della nuova gamma Pixel sarebbe fissato per il 20 agosto ma al momento non c’è ancora la conferma ufficiale.

Scheda tecnica presunta (aggiornata al 26 giugno)