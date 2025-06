Google Pixel 10 sta arrivando: un leak svela la data di lancio

Anche quest’anno l’estate di Google sarà caldissima, con il lancio della nuova serie Pixel 10 che sembra essere prevista nello stesso periodo dello scorso anno. I nuovi smartphone di Big G, infatti, potrebbero anticipare nuovamente tutti i big, arrivando sul mercato nella stagione più calda invece che in quella autunnale.

Pixel 10 arriva ad agosto: ecco la data di uscita e quella per i pre-ordini

Crediti: Android Headlines x OnLeaks

Lo scorso anno, la serie Pixel 9 è stata presentata ufficialmente nel mese di agosto, con Google che sembra essersi affezionata molto a questo periodo, tanto da riproporlo anche per la serie Pixel 10. I nuovi smartphone, stando alle ultime indiscrezioni, saranno presentati il prossimo 20 agosto, con la disponibilità sul mercato prevista per la settimana successiva. I pre-ordini, tuttavia, potrebbero iniziare addirittura con una settimana di anticipo, anche se non se ne ha ancora la certezza.

Pre-ordini: 13 agosto (rumor)

Presentazione: 20 agosto (rumor)

Disponibilità: 28 agosto (rumor)

L’evento Made by Google dovrebbe vedere la presentazione di Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, accompagnati probabilmente anche dal nuovo Pixel Watch 4. Per la compagnia di Mountain View, quindi, sarà un’estate davvero caldissima.