Svelato il nome in codice degli occhiali smart di Google: prime immagini dalla companion app

Non è sicuramente un segreto che Google stia lavorando ad un nuovo paio di occhiali smart alimentati dal nuovo Android XR, ma oggi possiamo avere qualche informazioni in più grazie ad un nuovo leak. Nonostante la compagnia di Big G abbia mostrato più volte il prototipo di questo dispositivo, non si è mai scesi nei dettagli di funzionalità e specifiche, ma una foto apparsa in rete ci fornisce finalmente qualche dettaglio aggiuntivo.

Google Martha appare in rete: ecco gli occhiali smart e la companion app

Crediti: Search Engine Roundtable

Stando alle informazioni emerse in rete in queste ore, l’attuale nome in codice degli occhiali smart con Android XR sarebbe “Google Martha“, con cui gli utenti potranno interfacciarsi tramite una companion app molto simile a quella dedicata a Pixel Watch. Questo leak, tuttavia, ci offre un primo sguardo anche a quelle che potrebbero essere le funzionalità del dispositivo.

Nella schermata, infatti, compaiono alcune funzioni come la ricezione delle notifiche e la possibilità di registrare il proprio punto di vista, oltre a regolare le impostazioni del dispositivo, segnalare un problema e fornire un feedback agli sviluppatori. L’app sembra essere chiaramente un prototipo anch’essa, utile probabilmente soltanto al testing degli occhiali smart.

Al momento, purtroppo, non c’è ancora un periodo o una data per il lancio ufficiale di questi nuovi occhiali smart di Google.

