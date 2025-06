Google dice addio ad Assistant: Gemini sarà l’assistente predefinito su Android già a luglio?

Nonostante ci siano già segni tangibili di una transizione ben più che avviata, Google ha finalmente annunciato il pensionamento ufficiale di Assistant, l’assistente vocale che dal 2016 è presente in quasi ogni prodotto di Big G. Ovviamente conosciamo già il suo sostituto: sarà infatti l’intelligenza artificiale di Gemini a prendere il suo posto per fornire agli utenti Android un’esperienza d’uso migliore e interazioni colloquiali.

Gemini sostituirà del tutto Google Assistant nel 2025: adesso è ufficiale

Crediti: Google

Attraverso un post sul blog ufficiale, Google ha annunciato l’intenzione di dismettere Assistant nel corso del prossimi mesi, in favore di una integrazione sempre più nativa dell’intelligenza artificiale di Gemini. L’upgrade sarà inizialmente disponibile per tutti gli utenti Android su smartphone (fatta eccezione per quelli con Android 9 e meno di 2 GB di RAM), per proseguire poi con tablet, smartwatch (ufficialmente con Wear OS 6 e su Samsung Galaxy Watch), auto (probabilmente con Android Auto 14.0) e smart device. La compagnia di Mountain View, inoltre, ha annunciato che Assistant verrà sostituito da Gemini anche su Chromebook, uniformando l’esperienza d’uso.

“Nei prossimi mesi, migreremo più utenti sui dispositivi mobili da Google Assistant a Gemini; e più avanti quest’anno, il classico Google Assistant non sarà più accessibile sulla maggior parte dei dispositivi mobili o disponibile per nuovi download sugli app store per dispositivi mobili. Inoltre, aggiorneremo tablet, auto e dispositivi che si collegano al tuo telefono, come cuffie e orologi, a Gemini. Stiamo anche portando una nuova esperienza, basata su Gemini, ai dispositivi domestici come altoparlanti, display e TV.“

I primi cambiamenti sembrano essere già in arrivo: per esempio, i Nest Audio stanno iniziando lentamente a colorarsi delle tonalità di Gemini (viola) invece che della moltitudine di colori di Assistant. Questa novità sembra essere legata all’iscrizione al programma Google Home Public Preview con le funzioni AI sperimentali attive, e non è ancora disponibile per tutti gli utenti.

Nell’app ufficiale di Google Home, inoltre, l’integrazione di Gemini sembrerebbe prevedere anche l’arrivo di nuovi widget per il controllo degli elementi domotici e delle scene intelligenti. Gli sviluppatori stanno già testando queste nuove funzionalità con un ristretto numero di utenti su Android, ma non c’è ancora una data ufficiale per il lancio.

Per quanto riguarda Android, invece, Google sembrerebbe essere intenzionata a rendere Gemini l’assistente virtuale predefinito già nel mese di luglio. Con una mail arrivata ad alcuni utenti, infatti, la compagnia di Big G ha annunciato che con un nuovo aggiornamento in arrivo il 7 luglio il chatbot con AI sarà in grado di utilizzare le app Telefono, Messaggi, WhatsApp e Strumenti sul proprio smartphone, sia che l’App Activity sia attivata che disattivata.

Come ampiamente anticipato da Google, quindi, il 2025 sarà pesantemente incentrato su Gemini e sull’AI, anche a discapito dei “vecchi” prodotti resi obsoleti dall’intelligenza artificiale.

Ultimo aggiornamento: 27 giugno

