Gemini Live funziona anche con il telefono silenzioso grazie a questo aggiornamento

Google ha lanciato in questi giorni un nuovo aggiornamento per Gemini Live che permette di utilizzare le conversazioni vocali con l’intelligenza artificiale anche nel caso in cui lo smartphone sia impostato sulla modalità silenziosa e non si vogliano ricevere risposte ad alta voce, ma solo leggerle. Tutto questo grazie alla nuova funzione Live Caption.

Con Live Caption di Google Gemini le conversazioni vocali sono più silenziose

Crediti: Google

Gemini Live è forse una delle funzionalità più interessanti dell’intelligenza artificiale di Google, con gli utenti che possono intrattenere delle conversazioni con l’AI in tempo reale e senza interruzioni. In alcun occasioni, tuttavia, si potrebbe essere impossibilitati dall’ascoltare le risposte, ma si vorrebbe comunque utilizzare la voce per formulare più velocemente la domanda.

Fino ad oggi era impossibile utilizzare Gemini Live con lo smartphone mutato o su silenzioso, ma grazie alla nuova funzione Live Caption tutto questo non è più un problema: in questa modalità, infatti, si può avviare una conversazione vocale con Gemini, porre le proprie domande ed ottenere delle risposte soltanto scritte, senza voce dell’AI.

Per abilitare questa modalità basterà premere il tasto Live Caption posizionato in alto a destra nella finestra della conversazione: in questo modo l’AI risponderà soltanto con il testo e potrà essere utilizzata anche dove magari non si ha la possibilità di ascoltare ad alto volume.