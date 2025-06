Con Google Doppl puoi provare i vestiti in tempo reale prima di acquistarli online

Acquistare vestiti online è una praticamente sempre più popolare, ma spesso e volentieri non ci si rende davvero conto di come ci sta un indomumento fino a quando non lo si prova. Per questo motivo, Google sta provando ad ovviare al problema sfruttando l’intelligenza artificiale per aiutare a capire se un outfit si adatta alla nostra persona oppure no. Con Google Doppl, tutto questo, può accadere davvero in pochissimi secondi.

Addio vestiti sbagliati: con Google Doppl è sempre più facile provarli in anticipo

Crediti: Google

Google Doppl è una nuova app sperimentale realizzata da Google Labs che aiuta gli utenti ad indossare gli indumenti ancor prima di acquistarli, tramite una versione digitale e animati sia del vestito che della persona. Doppl si basa sulle nuove funzionalità di Google Shopping e grazie all’intelligenza artificiale è in grado di ricreare delle versioni digitali fedeli con immagini dinamiche che aiutano a capire meglio se l’outfit è giusto o meno.

Usare Doppl è davvero molto semplice: basta caricare una foto o uno screenshot del vestito e tramite la fotocamera del proprio smartphone sarà possibile vederlo immediatamente indossato, senza dover più immaginare come ci starebbe addosso. Il risultato, inoltre, può anche essere condiviso con gli amici tramite le app di messaggistica e i social.

Google Doppl è disponibile da oggi per iOS e Android negli Stati Uniti, ma non è ancora chiaro se questa nuova app arriverà anche in Europa e di conseguenza in Italia.