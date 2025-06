Google rinnova la tab Immagini: in beta il clone di Pinterest

Da qualche settimana si susseguono i rumor e le indiscrezioni che vorrebbero Google intenta a sviluppare un clone di Pinterest direttamente all’interno dell’app ufficiale. Oggi però, grazie ad un leak, possiamo avere una prima occhiata di questa nuova funzionalità che potrebbe arrivare sottoforma di nuova tab “Immagini“.

Google prova a rivoluzionare la ricerca delle immagini con un clone di Pinterest

Grazie ad un’analisi approfondita dell’APK dell’ultima versione dell’app di Google per Android, gli esperti di Android Authority sono riusciti ad abilitare quella che sembra essere la funzione tanto vociferata nelle ultime settimane. La nuova tab Immagini, infatti, si comporta proprio con Pinterest, mostrando agli utenti foto e video che potrebbero interessargli, permettendo di salvarle nella propria collezione.

Nel filmato che trovate qui sopra potete vedere la nuova tab Immagini dell’app di Google in azione, con la scelta degli argomenti a cui si è interessati e la possibilità di sfogliare un catalogo di contenuti multimediali proveniente da tutto il web. Nel caso in un cui una foto o un video non dovesse essere di nostro gradimento, è possibile anche nasconderla per affinare l’algoritmo.

Gli utenti con la versione Beta dell’app di Google, dal mese di giugno possono finalmente iniziare a testare la nuova tab Immagini e il relativo clone di Pinterest. La funzione sembra essere in fase di rollout per una limitata selezione di utenti, ma al momento non sappiamo ancora quando questa funzione sarà disponibile per tutti, seppur sia lecito aspettarsi un annuncio entro quest’anno.

Ultimo aggiornamento: 23 giugno

