Google lancia la versione stabile di Android 16: disponibile da oggi sui Pixel

Con un rinnovato impegno verso la velocità di rilascio delle nuove versioni e dopo sei mesi di anteprime e versioni beta, Google lancia la versione finale e stabile di Android 16. A partire da oggi, infatti, tutti gli utenti con uno smartphone Pixel compatibile potranno effettuare l’aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo del robottino verde, in attesa dell’arrivo del nuovo design Material 3 Expressive.

Android 16 e Pixel Feature Drop disponibili da oggi

Crediti: Google

Android 16 (build BP2A.250605.031) è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, e Pixel 9a, sia per chi è ancora su Android 15 e sia per chi ha già installato una beta del nuovo sistema operativo.

Il rilascio di Android 16 coincide anche con l’arrivo del Feature Drop di giugno 2025, che introduce sugli smartphone Pixel diverse novità, tra cui il nuovo widget Pixel VIP che permette di rimanere in contatto con i contatti preferiti, l’integrazione di Pixel Studio per la tastiera Gboard e la schermata Battery Health per il controllo della batteria (solo Pixel 9 e Pixel 8a).

Per installare entrambi gli aggiornamenti è necessario recarsi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema” e fare tap su “Controlla aggiornamenti” per verificare la presenza del nuovo software. In alternativa, è possibile utilizzare i file OTA e Factory Image per l’installazione manuale che trovate all’interno del nostro approfondimento dedicato.

