Android 16 QPR1 Beta 2: prosegue lo sviluppo del nuovo Material 3 Expressive

Prosegue senza sosta lo sviluppo del nuovo sistema operativo mobile di Google e, dopo l’arrivo della versione stabile di Android 16, debutta sugli smartphone Pixel anche la seconda beta del primo aggiornamento QPR1.

Google lancia Android 16 QPR1 Beta 2

Crediti: Google, 9to5Google

Android 16 QPR1 Beta 2 è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, e Pixel 9a. Con questa nuova versione di test, Google continua ad implementare il nuovo design Material 3 Expressive, oltre ad integrare finalmente anche la Desktop Mode tanto attesa.

Nuovo logo di Google nel widget di ricerca

Live effects nella selezione dello sfondo

Aggiunta la Desktop Mode

Colori più accesi per il media player

Slider del volume in Material 3 Expressive

Barra dell’archiviazione in Material 3 Expressive

Problemi e bug risolti:

Il tema scuro automatico non funzionava

Ora la riproduzione si blocca quando si seleziona una traccia

La fotocamera spesso non si avvia

Le scorciatoie per le app appena scaricate non vengono aggiunte automaticamente

Il pulsante Home non funziona nell’interfaccia utente dell’elenco delle app

Pulsante “Altri sfondi” disallineato nelle impostazioni dello sfondo

Gemini non funziona sulla schermata di blocco

Per installare questo nuovo aggiornamento è necessario recarsi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema” e fare tap su “Controlla aggiornamenti” per verificare la presenza della nuova versione Beta. In alternativa, è possibile utilizzare i file OTA e Factory Image per l’installazione manuale che trovate all’interno del nostro approfondimento dedicato.