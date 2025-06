Android 16 QPR1 Beta 2.1 disponibile da oggi: tutte le novità

Prosegue senza sosta lo sviluppo del primo grande aggiornamento di Android 16, con Google che pubblica in queste ore una nuova versione Beta per QPR1. Come ogni aggiornamento minore, anche questa Beta 2.1 non include nuove funzionalità, ma si occupa principalmente di migliorare l’esperienza utente.

Con Android 16 QPR1 Beta 2.1 arrivano anche le patch di sicurezza di giugno 2025

Crediti: Google

Android 16 QPR1 Beta 2.1 con il numero di build BP31.250523.010 e le patch di sicurezza di giugno 2025 è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, e Pixel 9a. Questo nuovo aggiornamento minore include principalmente bug fix e risoluzione dei problemi riscontrati dagli utenti in queste settimane.

Il pulsante “Approva” nelle impostazioni di amministrazione del dispositivo è trasparente e invisibile

L’interruttore del suono nella schermata di blocco risulta disattivato, ma i suoni vengono comunque riprodotti

Il pulsante Indietro di Android non funziona a intermittenza

Correzione per un crash del launcher quando si scorre verso l’alto dal basso

L’aggiornamento OTA è già disponibile per tutti gli iscritti all’Android Beta Program, ma gli utenti interessati possono installare Android 16 QPR1 Beta 2.1 anche manualmente con i file Factory Image e OTA disponibili nel nostro approfondimento.