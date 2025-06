Google lancia Android 16 QPR1 Beta 1.1: tutte le novità

Lo sviluppo del primo grande aggiornamento di Android 16 prosegue, anche se all’appello manca ancora la versione finale del nuovo sistema operativo. Google, infatti, lancia oggi la Beta 1.1 per Android 16 QPR1, correggendo una grande quantità di problemi che i tester hanno potuto riscontrare nella prima versione di test.

La nuova patch beta di Android 16 QPR1 risolve una grande quantità di bug

Crediti: Google

Android 16 QPR1 Beta 1.1 (BP31.250502.008.A1) con la patch di sicurezza di maggio 2025 è disponibile per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold e Pixel 9a. Le novità riguardano principalmente la risoluzione dei bug segnalati dagli utenti in queste settimane. Di seguito il changelog completo.

Risolto un problema per cui i pulsanti di navigazione non rispondevano più nel cassetto delle app o nel selettore delle attività

Risolto un problema per cui la barra di avanzamento nel lettore multimediale nella schermata di blocco non rifletteva la posizione nel contenuto multimediale

Risolto un crash che si verificava quando si tentava di aprire gli effetti nello sfondo

Risolto un problema per cui l’app Impostazioni si bloccava dopo aver provato ad aprire il menu della batteria

Risolto un problema per cui la data nella schermata di blocco poteva essere tagliata quando si utilizzava uno stile di orologio ampio

Risolto un problema per cui il pulsante di ricerca aveva un colore diverso durante lo scorrimento

Risolto un problema per cui mancava il pulsante Approva nelle impostazioni di Amministrazione dispositivo

Risolto un problema per cui le etichette degli album scure apparivano nel selettore foto in modalità scura, compromettendone la leggibilità

Risolto un problema per cui la data non veniva visualizzata nella schermata iniziale

Risolto un problema di autenticazione tramite impronta digitale su un dispositivo Android multiutente in determinate condizioni di basso consumo energetico

Per effettuare il download di questa nuova versione è necessario essere iscritti all’Android Beta Program, in modo da poter ricevere l’aggiornamento OTA sul proprio Pixel. In alternativa, è possibile utilizzare i file per l’installazione manuale che trovate nel nostro approfondimento.