Android 16 trasforma gli smartphone in PC con la nuova Desktop Mode: disponibile in QPR1 Beta

Le versioni beta di Android 16 hanno offerto già un’ampia panoramica su quelle che saranno le novità del nuovo sistema operativo per smartphone, ma a quanto pare potrebbero esserci ancora delle sorprese. Una di queste, per esempio, rappresenterebbe la possibilità di gestire i display esterni collegati al dispositivo come avviene sui classici laptop e PC fissi, migliorando di gran lunga produttività.

Android 16 potrà gestire i display esterni come fanno laptop e PC

Gli esperti di Android Headlines, scavando all’interno di Android 16 Beta 2.1, sono riusciti a scovare una funzionalità non ancora annuncia e non ancora ufficialmente presente sul sistema operativo. Nel filmato che trovate in alto, potete vedere come la nuova versione dell’OS del robottino verde sarà in grado di gestire al meglio i display esterni, personalizzando il posizionamento e le finestre.

Nel filmato viene utilizzato un NexDock XL collegato a Pixel 8 Pro per abilitare le nuove opzioni per i display esterni direttamente dalle impostazioni di sistema. Molto probabilmente, però, questa nuova funzionalità potrà interagire con qualsiasi monitor collegato allo smartphone, in modo da migliorare la produttività e permettere di utilizzare il dispositivo come fosse un PC.

Con il lancio della Beta 3, inoltre, sono stati scoperti nuovi riferimenti per la Desktop View, una modalità di Android 16 che trasformerà completamente l’interfaccia dello smartphone per adattarsi ad un utilizzo simil-pc. La nuova gestione dei monitor esterni è direttamente collegata a questa funzione, che probabilmente sarà disponibile in una prossima versione di test.

Con Android 16 Beta 4, invece, è sempre più evidente che Google stia costruendo all’interno del sistema operativo una vera e propria Desktop Mode, simile a quanto realizzato da Samsung con Dex. Questa modalità può essere arrivata tramite una opzione nascosta nelle impostazioni, ma al momento non è chiaro se la funzionalità sarà disponibile già con la prossima versione del sistema operativo del robottino verde oppure se bisognerà aspettare il lancio di Android 17. Nel filmato che trovate in alto, però, è possibile dare una prima occhiata a questa nuova modalità che trasforma gli smartphone in PC.

Nuove immagini emerse sul web, inoltre, suggeriscono che anche Samsung sia pronta ad utilizzare la Desktop Mode di Android 16 per aggiornare il design di Dex. Con la One UI 8, infatti, potrebbe arrivare finalmente un tanto atteso per il sistema desktop della compagnia coreana, grazie proprio alle novità introdotte dalla nuova versione del sistema operativo.

In occasione dell’evento I/O 2025, Google ha confermato che con Android 16 sta attivamente lavorando ad una nuova modalità desktop che sarà basata proprio sul sistema DeX sviluppato da Samsung. Questa nuova funzione, infatti, sarà frutto della collaborazione delle due aziende che vogliono rendere il sistema operativo ancora più performante sotto il punto di vista della produttività.

La modalità desktop di Android 16 adesso è disponibile per tutti gli utenti iscritti all’Android Beta Program grazie alla nuova Beta 2 di Android 16 QPR1. Questa nuova nuova modalità, tuttavia, è disponibile per smartphone e tablet, ma non per i dispositivi foldable. Al momento non sappiamo se i pieghevoli verranno inlcusi o meno nella versione finale/stabile.

Ultimo aggiornamento: 12 giugno

