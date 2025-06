AI Overview arriva anche su YouTube: ecco come funziona la ricerca AI di Google

Arrivato in Italia soltanto da poche settimane, AI Overview è la nuova modalità di ricerca sul web di Google che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per fornire agli utenti informazioni in modo colloquiale ed esaustivo, senza che si debba cliccare su nessun link per ottenere la risposta che si stava cercando. Nel corso dei mesi le polemiche per l’uso dell’AI non sono mancate, ma sembra che Big G sia riuscita a trovare una quadra e stia perfezionando il sistema, che presto arriveàr anche su YouTube.

Anche la ricerca di YouTube sfrutta AI Overview grazie ad un nuovo esperimento

Crediti: Canva

Google, in questi giorni, ha annunciato il lancio di un nuovo esperimento per AI Overview che permetterà all’intelligenza artificiale di rispondere alle ricerche degli utenti su YouTube, mostrando direttamente le clip con le fasi salienti del video che potrebbero corrispondere proprio alle informazioni cercate. Il sistema, infatti, verrà integrato direttamente nella pagina di ricerca del video e mostrerà un carosello con le clip ritenute più importanti.

Dopo un iniziale periodo di test, questa funzionalità è disponibile per tutti gli utenti abbonati a YouTube Premium in lingua inglese. Al momento, purtroppo, non sappiamo se questa funzione AI arriverà anche in Europa e di conseguenza in Italia.

Ultimo aggiornamento: 27 giugno

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le