Dite addio allo streaming, con GameNative i giochi PC arrivano anche su Android

Negli ultimi tempi abbiamo visto come abbiano trovato sempre più spazio sui vari sistemi operativi UNIX gli emulatori dei giochi Windows: Valve con il suo Proton per Linux e Apple con Game Toolkit per macOS hanno fatto da apripista per delle soluzioni che permettono di portare i propri giochi preferiti praticamente su qualsiasi dispositivo. Da qualche mese, però, esiste una soluzione anche per Android, che da oggi è più semplice utilizzare grazie all’app GameNative.

GameNative porta i giochi PC Windows anche su smartphone e tablet Android

Crediti: Razer

GameNative è una nuova app basata su Pluvia, un front-end open-source per l’emulazione di Windows tramite WinLator, che permette di giocare la propria libreria di giochi Steam direttamente sul proprio dispositivo Android. Il funzionamento è estreammente semplice: basta effettuare il login nel proprio account di Steam, scegliere quale gioco installare e con un tap si avvierà il download e l’emulazione.

Il pregio di GameNative è quello di supportare anche i titoli protetti da DRM, aumentando quindi la compatibilità di WinLator con un parco giochi molto più ampio rispetto al passato. Le prestazioni, ovviamente, dipenderanno dal vostro dispositivo: per i giochi più leggeri anche un medio gamma potrà andare bene, mentre per i tripla A sarà necessario ovviamente avere a disposizione un flagship di ultima generazione.

GameNative non è disponibile nel Google Play Store, ma il file APK può essere scaricato direttamente dalla pagina GitHub del progetto.