FOSSiBOT F2400 è la Power Station portatile LiFePO4 per la tua estate, oltre il 60% di sconto!

Potente, silenziosa, adatta sia al campeggio che in viaggio e a casa: è FOSSiBOT F2400, la Power Station più conveniente della sua categoria scende di prezzo e diventa imperdibile. Un successo ormai ampiamente consolidato ed una delle stazioni più apprezzate dagli utenti ritorna in promozione grazie ad un codice sconto dedicato, tramite lo store ufficiale e con l’immancabile spedizione dall’Europa gratis!

FOSSiBOT F2400 scende sotto i 700€ con Coupon: è la Power Station più conveniente della sua categoria

Scegliere la Power Station più consona alle proprie esigenze è fondamentale: il giusto dispositivo consente di evitare sprechi, avere sempre a disposizione un prezioso alleato per non restare mai senza energia elettrica ed evitare i problemi che possono sorgere in caso di black-out.

FOSSiBOT F2400 è la soluzione perfetta per tutte queste esigenze insieme: può ricaricare un gran numero di device contemporaneamente, è portatile e può essere portata comodamente in viaggio e grazie alle sue dimensioni compatte si rivela utilissima anche a casa, specialmente quando si verificano interruzioni di corrente.

La Power Station integra una batteria LiFePO4 capace di affrontare oltre 3.500 cilci (mantenendo più dell’80% delle sue capacità), per un utilizzo che può essere compreso tra i 7 e i 15 anni.

Ha una capienza di 2.048 Wh ed una potenza massima di 2.400W e può alimentare senza problemi qualsiasi tipo di dispositivo (grill, macchina del caffè, TV, frigorifero e non solo) fino ad un massimo di 13 in contemporanea.

Per non farsi mancare niente sono presenti dei pratici tappi in gomma per le porte in uscita, mentre il vano portaoggetti consente di riporre i cavi in modo ordinato. La parte frontale ospita una luce LED che funge sia da illuminazione che da torcia SOS.

Si tratta di un dispositivo smart, con connettività Bluetooth e Wi-Fi: in questo modo è possibile utilizzare i controlli da remoto tramite smartphone. Infine è impossibile non citare il sistema di raffreddamento intelligente: quando si collega uno o più dispositivi le ventole partono in automatico, offrendo un basso livello di rumore.

Anche a pieno regime le ventole funzionano senza produrre rumore eccessivo, una caratteristica utile che consente di utilizzare la Power Station in un camper o in una tenda senza conseguenze negative per la qualità del sonno.

FOSSiBOT F2400 è in sconto nello store ufficiale, con spedizione EU gratuita: basta riscattare il codice “PRITF24A” ed il prezzo scenderà a soli 699€ (con un risparmio di oltre il 60%).

Le altre occasioni FOSSiBOT: risparmia con F1200 e punta al top con F3600 Pro

Le occasioni non finiscono qui: se stai cercando una Power Station super conveniente ti segnaliamo che anche FOSSiBOT F1200 è in promozione. In questo caso il prezzo è di soli 399€ utilizzando il coupon “PRITF12A“. La stazione è dotata di una batteria LiFePO4 da 1.024 Wh per oltre 4.000 cicli, con una capacità superiore all’80%, per un’aspettativa di vita superiore ai 7 anni (molto più rispetto alle classiche batterie al litio).

Il resto del comparo comprende una potenza di 1.200W, dimensioni compatte e maneggevoli, 7 porte in uscita ed una sistema di illuminazione con 3 LED.

In alternativa è in sconto anche FOSSiBOT F3600 Pro, soluzione per chi sceglie zero compromessi: il dispositivo offre una batteria LiFePO4 da 3.840 Wh (e una potenza di 3.600W), con la possibilità di espandere il comparto fino a 11.520 Wh. Un modello avanzato dalle dimensioni più massicce, facile da trasportare grazie alla maniglia estraibile e alle ruote integrate (che permettono di spostarlo come un trolley).

Si tratta di una Power Station premium, in sconto a 1.499€ con il codice “PRITF36A” (sempre con spedizione EU gratis). Infine ricordiamo che le soluzioni FOSSiBOT supportano la ricarica solare: per un’esperienza completa consigliamo i pannelli SP200 (per F2400/F1200) e SP420 (per F3600 Pro).

