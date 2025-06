Fairphone 6 ufficiale: lo smartphone etico e modulare è tornato

Realizzato secondo criteri solidali, caratterizzato da un corpo modulare e dotato di Android 15 puro con ben 8 anni di aggiornamenti: Fairphone 6 si presenta come la soluzione alternativa allo strapotere dei giganti tech. Ecco tutte le novità tra design, specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia.

Fairphone 6: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Ancora una volta lo smartphone modulare di Fairphone si presenta come una soluzione sostenibile: il dispositivo è realizzato con oltre il 50% di materiali riciclati (alluminio, rame, acciaio, plastica, terre rare, stagno, zinco e non solo) ed è stato assemblato in fabbriche che operano secondo i principi equi e solidali e che utilizzano energia verde.

Fairphone 6 non si discosta molto del precedente modello, ma risulta più elegante e stiloso: i sensori sono ancora disposti “a triangolo” ma ora non c’è un modulo a racchiuderli. L’effetto finale è sicuramente più raffinato rispetto al design di Fairphone 5.

È stato anche aggiunto un nuovo pulsante fisico colorato: basta una pressione per accedere alla funzione Fairphone Moments, uno spazio calmo e privo di distrazioni tramite un’interfaccia minimalista in cui sono disponibili fino a 5 app essenziali a scelta dell’utente.

Il telefono è dotato di uno schermo piatto pOLED da 6,31″ di diagonale ed è mosso dallo Snapdragon 7s Gen 3. Il tutto è alimentato da una batteria 4.415 mAh mentre il comparto fotografico è affidato al sensore LYT-700C da 50 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare.

Oltre al nuovo smartphone c’è spazio anche per gli accessori dedicati: una custodia protettiva, un portacarte, un pratico cordino ed un supporto. Il device può essere personalizzato semplicemente cambiando la parte inferiore della scocca.

Il design modulare permette di sostituire fino a 12 componenti tra cui display, porta USB, batteria e non solo. Il prezzo di Fairphone 6 è di 599€ per la sola versione da 8/256 GB, nelle colorazioni Horizon Black, Forest Green e Cloud White.

Fairphone 6 – Scheda tecnica