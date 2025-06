Fairphone 6 in arrivo a giugno: cosa sappiamo del nuovo smartphone modulare

Lo smartphone modulare, che fa della riparabilità e della sostenibilità la sua filosofia, sta per tornare. È trapelata la prima immagine promozionale di Fairphone 6, che ci offre un “assaggio” del design del prossimo dispositivo della serie. Facciamo il punto della situazione, con i dettagli tecnici conosciuti e le indiscrezioni su prezzo e uscita.

Fairphone 6, il lancio dello smartphone modulare sarebbe previsto per giugno: tutti i leak

La prima immagine

Crediti: Winfuture

La prima immagine di Fairphone 6 mostra solo la parte frontale, dove trova spazio un ampio schermo con cornici ottimizzate ed un punch hole per la selfie camera. Il dispositivo presenta bordi dritti a differenza del precedente Fairphone 5.

In base a quanto emerso, il telefono avrebbe una cover posteriore divisa in due sezioni (superiore e inferiore) e sarebbe possibile combinare colori differenti per personalizzare il retro.

Caratteristiche

Le specifiche di Fairphone 6 sono ancora sconosciute ma ci sono alcune voci di corridoio al riguardo. Il telefono dovrebbe arrivare con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione mentre il design modulare permetterebbe la sostituzione di fotocamera, display, batteria e porta USB-C.

Il dispositivo sarebbe accompagnato da accessori aggiuntivi come un portacarte, un cordino ed un supporto ad anello. Per le colorazioni si parla di tre versioni: Horizon Black, Cloud White e Forest Green, rispettivamente nero, bianco e verde.

La possibile data d’uscita ed il prezzo

L’azienda non ha ancora confermato la data di presentazione di Fairphone 6, tuttavia le indiscrezioni precedenti guardano a questo mese. Il debutto sarebbe previsto il 25 giugno, ad un prezzo di 549,9€.