Rivoluzione Facebook: tutti i video diventeranno Reel

Da diverso tempo Meta sta aggiornando Facebook per rendere il social network più appetibile per tutte le fasce d’età, e parte di questa rivoluzione include anche un cambiamento radicale per quelli che sono i contenuti video sulla piattaforma. La compagnia, infatti, ha annunciato che molto presto tutti i video presenti su Facebook saranno trasformati in Reel.

Facebook uniforma i video: saranno disponibili tutti nella tab Reel

Crediti: Facebook

Attualmente è possibile condividere un video su Facebook tramite il compositore di post oppure postandolo con un Reel (video breve), entrambi con un procedimento diverso dall’altro. Nei prossimi mesi, tuttavia, tutti i video verranno trattati come Reel e di conseguenza non sarà più possibile inviarli nei classici post e aggiornamenti di stato.

“Facebook rimane la piattaforma ideale per tutti i tipi di video: brevi, lunghi e in diretta. Nei prossimi mesi, estenderemo gradualmente queste modifiche a livello globale a profili e Pagine per aiutarvi a creare, condividere e scoprire reel più facilmente su Facebook.” ha annunciato Meta con un post sul blog ufficiale.

I video verranno visualizzati tutti nella nuova tab “Reel” e non saranno più limitati ai classici 90 secondi ma non avranno più limiti da durata.