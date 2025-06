Facebook diventa più sicuro con le passkey, disponibili su Android e iOS

Meta fa un altro passo avanti verso la sicurezza degli utenti ed introduce le passkey su Facebook, per dispositivi Android e iOS. La nuova funzione è già attiva e ti permette di creare un metodo di accesso alternativo alle classiche password, più semplice e sicuro: ecco come funziona questa novità e come fare per attivarla.

Facebook: come impostare una passkey e proteggere al meglio il tuo account

Crediti: Meta

Le passkey sono un’alternativa alle password tradizionali: anziché basarsi su una combinazione di numeri e leggere (difficile da ricordare e facile da rubare) questo sistema fa affidamento sui metodi biometrici o sul PIN dello smartphone.

In questo modo per accedere a un servizio non sarà necessario inserire una password ma basterà effettuare il login direttamente tramite riconoscimento del volto, dell’impronta digitale oppure attraverso il PIN. Tutto è legato al dispositivo in uso, quindi solo il proprietario può utilizzare la passkey.

Crediti: Meta

Di recente anche Whatsapp ha introdotto questa novità ed ora tocca ad un altro servizio di Meta. Facebook consente di creare una passkey per accedere in modo rapido, semplice e sicuro al social network, senza la necessità di utilizzare la classica password. Di seguito trovi la procedura per usufruire della nuova funzione, attiva per dispositivi Android e iPhone.

Come creare una nuova passkey su Facebook (Android e iOS) Apri l’app e clicca sull’icona delle Impostazioni Accedi al “Centro gestione account” Scorri il menu fino a “Password e sicurezza” Nella sezione “Accesso e recupero” trovi la funzione “Passkey” Ora non ti resta che creare la tua passkey per accedere a Facebook in tutta sicurezza

Questa novità è attualmente in fase di rilascio, quindi potrebbe non essere disponibile per tutti fin da subito. Al momento le passkey riguardano solo Facebook per dispositivi mobile ma arriveranno anche su Messenger nel corso dei prossimi mesi.