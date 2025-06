Il Face ID sotto il display arriverà con iPhone 18 Pro e Pro Max

Mancano ancora vari mesi al lancio della nuova gamma di iPhone, ma già si guarda al futuro dei telefoni di Cupertino. Il prossimo anno Apple potrebbe dire addio all’isola dinamica su alcuni modelli: iPhone 18 Pro e Pro Max dovrebbero essere i primi modelli ad introdurre il Face ID sotto al display.

Apple potrebbe lanciare il Face ID sotto al display già il prossimo anno, con la serie iPhone 18

Con iPhone X la compagnia di Cupertino ha introdotto per la prima volta la tecnologia TrueDepth, un sistema di fotocamere composto da un sensore ad infrarossi, un Flood Illuminator (aggiunge più luce al modulo IR quanto necessario) ed un Dot Projector in grado di proiettare fino a 30.000 punti di scansione per la mappatura precisa del viso.

Il risultato finale è un sistema di sblocco del viso tridimensionale, divenuto ormai tipico di Apple ma presente anche su alcuni modelli Huawei e Honor (con una tecnologia simile).

Il problema di questo sistema è l’ingombro: Cupertino è riuscita a ridurlo man mano, passando da notch enormi e soluzioni minori, fino ad arrivare alla recente isola dinamica.

Crediti: Apple

Il prossimo passo sarà portare il Face ID sotto al display, in modo da rendere il pannello completamente fruibile. Si vocifera dei lavori in corso già da tempo ma pare che le cose cominceranno a cambiare dal 2026.

Stando a quanto svelato da Digital Chat Station, insider cinese spesso affidabile, questa novità dovrebbe debuttare con i prossimi iPhone 18 Pro e Pro Max. I due flagship avrebbero pannelli OLED da 6,27″ e 6,86″ (entrambi LTPO e con risoluzione 1.5K).

I due schermi utilizzerebbero la tecnologia HIAA (Hole in Active Area) per posizionare la fotocamera sotto il display: questa è utilizzata anche dagli attuali Android con Under Screen Camera.

Tuttavia come farà Apple a inserire tutto il comparto del Face ID resta un mistero: come abbiamo visto poco sopra il funzionamento dello sblocco tridimensionale del volto non si basa sulla sola fotocamera, ma sull’utilizzo di altri sensori.

Comunque ci vorrà ancora parecchio tempo prima di vedere questa funzionalità sul mercato. Per ora non ci resta che attendere la serie iPhone 17, in arrivo a settembre con l’aggiunta del nuovo modello Air.