Dove comprare Redmi K Pad: compatto e potente, con Dimensity 9400+

Xiaomi ha annunciato in patria i nuovi flagship MIX Flip 2 e Redmi K80 Ultra ma non sono mancate sorprese anche i tablet del brand cinese. In questo articolo andiamo a vedere dove comprare Redmi K Pad, la novità in formato tascabile presentata durante il mega evento estivo del brand!

Redmi K Pad: dove comprare il primo tablet top di gamma della costola di Xiaomi

Crediti: Redmi

Con Redmi K Pad la costola di Xiaomi si è cimentata per la prima volta in un tablet top di gamma: a muovere il tutto c’è il Dimensity 9400+ ma nonostante le performance si tratta di un dispositivo compatto, con un display da 8,8″ di diagonale ed una batteria capiente da 7.500 mAh).

Al momento Redmi K Pad è stato lanciato solo in Cina ma è acquistabile tramite store di terze parti (solo in versione cinese e in lingua inglese). Si vocifera di un possibile debutto Global con POCO; tuttavia per ora non c’è ancora una conferma ufficiale.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 205,13 x 132,03 x 6,46 millimetri per 326 grammi

display LCD da 8,8″ 3K, 403 PPI, refresh rate a 165 Hz, luminosità 700 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

8/12/16 GB GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/ 1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria al silicio-carbonio da 7.500 mAh con ricarica da 67W

fotocamera 13 MP OV13B f/2.2 con PDAF

selfie camera 8 MP OV08F f/2.28

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, doppia porta USB-C 3.0

Android 15 con HyperOS 2

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.