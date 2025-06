Dove comprare Xiaomi MIX Flip 2: un degno successore!

Come ogni anno, l’estate è un momento d’oro per i Mi Fan. L’evento della compagnia cinese ha introdotto tante novità e tra queste anche il nuovo top di gamma pieghevole dal formato a conchiglia: ecco dove comprare Xiaomi MIX Flip 2, un dispositivo dallo stile unico ed un enorme schermo esterno!

Xiaomi MIX Flip 2: dove comprare il nuovo flagship pieghevole a conchiglia

Il nuovo Xiaomi MIX Flip 2 segue la scia del predecessore: stesso design, ma specifiche potenziate. Lo Snapdragon 8 Elite lo proietta verso l’alto, mentre la batteria migliorata (da 5.165 mAh) permette di avere ancora più energia, senza impattare sulle dimensioni. E per i più esigenti arriva anche il supporto per la ricarica wireless.

Il flip phone è stato lanciato in Cina e al momento è disponibile tramite store di terze parti. Non è stato ancora confermato in versione Global, ma visto il successo del primo capitolo è probabile che arriverà anche da noi prossimamente. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Domande frequenti su Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi MIX Flip 2 è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, in lingua cinese e inglese. Xiaomi MIX Flip 2 ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente sia il Play Store che i vari servizi di Google. Xiaomi MIX Flip 2 supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Xiaomi MIX Flip 2? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 166,89 x 73,8 x 7,57 mm (aperto) e 86,13 x 73,8 x 15,87 (chiuso) per mm 199 grammi

Display esterno AMOLED da 4,01″ 1.5K+ (1.392 x 1.208 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 120 Hz, 3.200 nit, colore a 12 bit e protezione Xiaomi Shield Glass 2.0

Display interno AMOLED LTPO da 6,86″ 1.5K+ (2.912 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, 3.200 nit, colore a 12 bit e PWM a 2160 Hz

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con doppia camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

Batteria da 5.165 mAh con ricarica da 67W e ricarica wireless da 50W

Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.7-2.0) con Light Fusion 800, OIS e ultra-wide 115°, lenti Leica Summilux

Selfie camera OV32B da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, NFC, sensore IR

Android 15 con HyperOS 2

