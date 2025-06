Dove comprare Xiaomi AI Glasses, i nuovi occhiali smart che sfidano i Meta Ray-Ban

Tra le tante novità annunciata da Xiaomi durante il mega evento estivo non sono mancati i gadget tech. L’ultima novità del brand è un paio di occhiali smart dal design minimale: la sfida ai Meta Ray-Ban è iniziata ed è possibile mettere mano alla soluzione della casa cinese già da ora. Ecco dove comprare Xiaomi AI Glasses, in attesa di scoprire se arriveranno anche da noi!

Xiaomi AI Glasses: dove comprare i nuovi occhiali smart del brand cinese

Crediti: Xiaomi

Lanciati in Cina e pensati per il pubblico asiatico, gli occhiali smart Xiaomi AI Glasses arrivano con caratteristiche al top e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Con un peso di appena 40 grammi, offrono speaker stereo, una doppia fotocamera e il SoC Snapdragon AR1.

Sicuramente si tratta di un prodotto non per tutti dato che parliamo del modello asiatico (XiaoAI funziona solo in lingua cinese), ma di certo è una chicca per i più smanettoni. I nuovi occhiali smart Xiaomi sono disponibili su store di terze parti e c’è anche il nostro Coupon Esclusivo per risparmiare.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.