Dove comprare vivo X Fold 5: è il flagship killer dei pieghevoli

Metà anno è il periodo dei nuovi smartphone pieghevoli: tutti i principali brand stanno lanciando i rispettivi foldable, ma solo vivo ha deciso di fare qualcosa di diverso. Non un modello costoso e di punta, ma un dispositivi di fascia alta in grado di coniugare qualità e prezzo contenuto: ecco dove comprare vivo X Fold 5, subito in sconto (in versione cinese) grazie al nostro Coupon Esclusivo.

vivo X Fold 5: dove comprare il nuovo smartphone pieghevole della serie

Crediti: vivo

Il nuovo vivo X Fold 5 rappresenta un’evoluzione naturale per la serie: l’azienda cinese non cambia lo stile ma migliora il corpo e la cerniera. Il risultato finale è una scocca resistente all’acqua, un peso di soli 217 grammi e 4,3 mm di spessore.

Il cuore dello smartphone è lo Snapdragon 8 Gen 3: un compromesso necessario visto il resto delle specifiche. La batteria al silicio-carbonio è enorme (6.000 mAh) e la tripla fotocamera con ottiche ZEISS è da primo della classe: c’è un sensore IMX921 con OIS e perfino un teleobiettivo periscopico.

Insomma, vivo X Fold 5 si è guadagnato di diritto lo status di flagship killer, specialmente al prezzo a cui viene proposto. In Cina è più economico ma un pieghevole da 8,03″ di diagonale a poco più di 1.000€ (tramite store di terze parti) è qualcosa di inedito in questo panorama. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Domande frequenti su vivo X Fold 5

vivo X Fold 5 è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, ma è presente anche la lingua italiana (come riportato dallo store). vivo X Fold 5 ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. vivo X Fold 5 supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da vivo X Fold 5? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 159,68 x 142,29 x 4,3/4,55 mm (aperto) e 159,68 x 72,60 x 9,2/9,7 mm (chiuso) per 217/226 grammi

Certificazione IP5X (polvere) e IPX8/IPX9+ (acqua)

Display Esterno – AMOLED da 6,53″ 2K+ (2.748 x 1.172 pixel) in 21.1:9, refresh rate a 120 Hz, tecnologia LTPO 8T, 10 bit e luminosità fino a 4.500 nit Interno – AMOLED da 8,03″ 2K+ (2.480 x 2.220 pixel) in 4:3.55, refresh rate a 120 Hz, tecnologia LTPO 8T, 10 bit e luminosità fino a 4.500 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,3 GHz – Cortex-X4 2 x 3,2 GHz – Cortex-A720 2 x 3,0 GHz – Cortex-A720 3 x 2,3 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X Ultra

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

Batteria da 6.000 mAh con ricarica da 80W e wireless da 40W

Fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.57-2.55-2.05) con IMX921, OIS, teleobiettivo periscopico IMX882 con zoom 3X e ultra-grandangolare | ottiche ZEISS

Selfie camera da 20 MP interna e 20 MP esterna (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Alert Slider

Android 15 con OriginOS 5 (Cina)

