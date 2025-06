Dove comprare Redmi K80 Ultra: un assaggio di Xiaomi 15T Pro

Xiaomi ha rinnovato la sua gamma pieghevole con MIX Flip 2, ma il nuovo pieghevole è in ottima compagnia. L’evento estivo del brand ha visto sul suo palco anche il nuovo flagship economico di Redmi, un dispositivo completo a tutto tondo e dal design minimale ed elegante. Scopri dove comprare Redmi K80 Ultra, dispositivo che potrebbe nascondere qualcosa in più per i Mi Fan Global.

Redmi K80 Ultra: scopri dove comprare il nuovo modello di punta economico di Xiaomi

Crediti: Xiaomi

Come da tradizione, anche l’ultimo modello di punta di Xiaomi fa affidamento su MediaTek: Redmi K80 Ultra è mosso dal Dimensity 9400+ ma questa non è l’unica chicca. C’è un lettore d’impronte ad ultrasuoni (sotto lo schermo), uno schermo OLED da ben 6,83″ ed una super batteria al silicio-carbonio da 7.410 mAh.

Il flagship di Redmi è stato lanciato in Cina ed è già disponibile tramite store di terze parti: i più curiosi possono lanciarsi subito per provare questa novità, ma facciamo un piccolo appunto. Lo smartphone potrebbe arrivare da noi successivamente come Xiaomi 15T Pro, in versione Global ma ad un prezzo di certo superiore.

Visti i precedenti la variante internazionale potrebbe avere un teleobiettivo e ottiche Leica ma si tratta di ipotesi basate su quanto avvenuto nel passaggio da Redmi K70 Ultra e Xiaomi 14T Pro. Si tratta quindi di un rumor da prendere con cautela; nel frattempo K80 Ultra è acquistabile per tutti in versione cinese.

Domande frequenti su Redmi K80 Ultra

Redmi K80 Ultra è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, in lingua cinese e inglese. Redmi K80 Ultra ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente sia il Play Store che i vari servizi di Google. Redmi K80 Ultra supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Redmi K80 Ultra? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 163,08 × 77,93 × 8,18 mm per 219 grammi

certificazione IP68

display Flat OLED da 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel), refresh rate a 144 Hz, 12 bit, luminosità di picco fino a 3.200 nit, protezione Xiaomi Shield Glass

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.500 mm 2

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC + chip D2 per il display

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

12/16/24 GB GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/ 1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria al silicio-carbonio da 7.410 mAh con ricarica da 100W

fotocamera da 50 + 8 MP con Light Hunter 800, OIS e ultra-grandangolare OV08F

selfie camera OV20B da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, chip Surge (T1, T1S, P3, G1)

Android 15 con HyperOS 2

