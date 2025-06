Dove comprare OnePlus Ace 5 Ultra, il nuovo flagship killer da non perdere

Per la prima volta la casa di Pete Lau ha lanciato un modello Ultra, ma a differenza dei rivali ha scelto di puntare ad un flagship killer con un design nuovo rispetto al resto della serie. Se hai voglia di mettere le mani su questa novità (esclusiva cinese) allora ecco dove comprare OnePlus Ace 5 Ultra, ed è in buona compagnia dato che c’è anche Ace 5 Racing Edition.

OnePlus Ace 5 Ultra: dove comprare il primo flagship in versione Ultra del brand (e c’è anche Ace 5 Racing)

Con il suo modello Ultra l’azienda ha optato per un flagship killer anziché per un Camera Phone. OnePlus Ace 5 Ultra arriva con specifiche di punta ed un prezzo accessibile: a muovere il tutto c’è il Dimensity 9400+, mentre il design cambia rispetto agli altri modelli della serie Ace 5 e al nostro OnePlus 13. Il nuovo arrivato è acquistabile su GizTop, in sconto con il nostro coupon esclusivo.

Inoltre è stato annunciato anche OnePlus Ace 5 Racing mosso dal Dimensity 9400e e che, secondo i leak, dovrebbe arrivare da noi come OnePlus Nord 5. Il device cinese è disponibile su GizTop e anche in questo caso è possibile risparmiare con il nostro coupon.

Domande frequenti su OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing

OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing sono in Italiano? Gli smartphone sono dotati di software China, ma multilingue (in questo caso lo store riporta anche l’italiano). OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing hanno i servizi Google? Trattandosi di modelli cinesi non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing supportano gli aggiornamenti? Sì, gli smartphone supportano senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da OnePlus Ace 5 Ultra e Ace 5 Racing? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto di ciascun telefono.

OnePlus Ace 5 Ultra – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 163,41 x 77,04 x 8,10 mm per 206 grammi

certificazione IP65

display Flat AMOLED da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel), refresh rate a 144 Hz, 1.400 nit e Crystal Shield Glass

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.700 mAh con ricarica da 100W

fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con IMX906, OIS e ultra-wide 112°

selfie camera da 16 MP (f/2.4)

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, Action Button

Android 15 con ColorOS 15

