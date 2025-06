Arrivano i nuovi smartphone della serie Pura, anche se per il momento si tratta di una novità limitata alla Cina. Poco male perché i dispositivi della gamma sono già acquistabili anche per noi occidentali in versione cinese: bando alle ciance e andiamo a scoprire dove comprare Huawei Pura 80 Pro e Pro+, in attesa degli altri due modelli della famiglia.

Huawei Pura 80 Pro: dove comprare la nuova serie di flagship del brand cinese

Crediti: Huawei

La serie Huawei Pura 80 è stata presentata in Cina e ancora non c’è una data Global. Se siete curiosi di mettere le mani sui nuovi flagship prima del tempo, segnaliamo che al momento Pura 80 Pro e 80 Pro+ sono disponibili all’acquisto tramite store di terze parti. Quando arriveranno il modello standard e quello Ultra inseriremo anche i link per questi.

E per i più temerari, ricordiamo che anche Huawei Pura X può essere acquistato in versione cinese: si tratta del flip phone rivoluzionario, dal design unico nel suo genere.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

Domande frequenti sulla serie Huawei Pura 80

La serie Huawei Pura 80 è in Italiano? Gli smartphone sono dotati di software China, ma multilingue (disponibile anche in italiano, secondo quanto riportato dallo store). La serie Huawei Pura 80 ha i servizi Google? Trattandosi di modelli cinesi e per di più con a bordo HarmonyOS (sistema operativo proprietario di Huawei) non sono previsti i servizi Google. La serie Huawei Pura 80 supporta gli aggiornamenti? Sì, gli smartphone supportano senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate dala serie Huawei Pura 80? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto dei telefoni. La serie Huawei Pura 80 è composta da smartphone 5G? I dispositivi supportano la tecnologia 5G ma alle nostre latitudini è presente la connettività 4G LTE (come specificato anche dalla pagina d’acquisto del telefono su GizTop).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.