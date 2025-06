La fotocamera dell’iPhone si trasforma in una Game Boy Camera con questa nuova app

Con l’entrata in vigore del DMA in Europa e l’arrivo dei marketplace alternativi su iOS, la piattaforma mobile di Apple si è arricchita di app che mai avremmo pensato di poter vedere su iPhone. Dagli emulatori alle app per adulti, l’AltStore è uno dei principali fornitori di app alternative per iOS e il suo sviluppatore ha appena rilasciato una novità che farà sicuramente felici tutti i nostalgici dell’era del Game Boy.

Con Delta Camera il vostro iPhone si trasforma nella storica Game Boy Camera

Crediti: Wikipedia

Riley Testut, sviluppatore di AltStore e dell’emulatore Delta, ha pubblicato in questi giorni la nuova app Delta Camera, che trasforma il vostro iPhone nell’iconica Game Boy Camera che ha fatto sognare gli adolescenti negli anni 90. La fotocamera digitale miniaturizzata si inseriva nello slot della cartuccia del Game Boy, permettendo ai giocatori di scattare foto in bianco e nero con una risoluzione molto bassa (128×112 pixel).

La Game Boy Camera è considerata uno dei primi esempi di fotografia portatile integrata nel mondo videoludico diventata un vero e proprio oggetto da collezione cult, ma da oggi è possibile utilizzarla anche su iPhone. Delta Camera, infatti, oltre a scattare foto con quell’iconico stile, può anche controllare manualmente lo zoom e l’esposizione, oltre ad offrire il supporto per il tasto Controllo fotocamera su iPhone 16.

Delta Camera è attualmente disponibile in Beta sul Patreon dello sviluppatore, ma arriverà su AltStore per tutti nel corso del 2025.