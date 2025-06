Redmi Pad 2 scende a 179€: minimo storico con questo Coupon Esclusivo

Dopo il lancio in Italia il nuovo tablet low budget di Xiaomi torna nuovamente sotto i riflettori. Redmi Pad 2 scende ad un prezzo ancora più conveniente dell’offerta lancio ufficiale: un’occasione imperdibile su AliExpress, con l’immancabile spedizione EU.

Redmi Pad 2 al minimo storico: occasione imperdibile con codice sconto e spedizione dall’Europa

Crediti: Redmi

Annunciato in offerta lancio a 199,9€, il nuovo Redmi Pad 2 scende subito al minimo storico: l’occasione d’oro arriva da AliExpress, grazie al nostro Coupon Esclusivo. Si tratta della versione solo Wi-Fi, Global e con spedizione gratis dall’Europa: basta riscattare il codice sconto “GIZDEAL20” per far scendere il prezzo a soli 179,9€!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Ecco la scheda tecnica completa del nuovo tablet economico di Xiaomi:

Dimensioni e peso – 254,58 x 166,04 x 7,36 mm per 510 grammi

certificazione IP/

display LCD da 11″ 2.5K+ (2.500 x 1.600 pixel) in 16:10, con refresh rate a 90 Hz e fino a 600 nit di luminosità

Face Unlock 2D

raffreddamento passivo

chipset MediaTek Helio G100 Ultra a 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP2

4/8 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

batteria da 9.000 mAh con ricarica da 18W

fotocamera da 8 MP (f/2.0)

selfie camera da 5 MP (f/2.2)

Supporto 4G LTE (opzionale), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Speaker stereo con dolby Atmos (4x), mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 15 con HyperOS 2

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.