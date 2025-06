Redmi Pad 2 4G in bundle con doppio regalo, ancora per pochi giorni

Il nuovo tablet economico di Xiaomi è disponibile in offerta lancio con due regali, ma lo sarà ancora per poco. La promozione termina il 13 giugno quindi avete solo una manciata di giorni per approfittare di quest’occasione.

Redmi Pad 2 4G in bundle con Redmi Buds 5 Pro e cover protettiva: approfitta subito della promo lancio

Crediti: Redmi

Redmi Pad 2 4G viene proposto a 229,9€ in bundle con gli auricolari true wireless Redmi Buds 5 Pro (il colore è a scelta tra Black, White e Purple) e la cover protettiva (Gray). Inoltre ci sono anche alcuni pacchetti consigliati: ad esempio potete aggiungere Redmi Smart Pen con soli 9,9€. Vi ricordiamo che la promozione è attiva anche sul modello solo WiFi, in questo caso al prezzo di 199,9€.

Dimensioni e peso – 254,58 x 166,04 x 7,36 mm per 510 grammi

certificazione IP/

display LCD da 11″ 2.5K+ (2.500 x 1.600 pixel) in 16:10, con refresh rate a 90 Hz e fino a 600 nit di luminosità

Face Unlock 2D

raffreddamento passivo

chipset MediaTek Helio G100 Ultra a 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP2

4/8 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

batteria da 9.000 mAh con ricarica da 18W

fotocamera da 8 MP (f/2.0)

selfie camera da 5 MP (f/2.2)

Supporto 4G LTE (opzionale), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Speaker stereo con dolby Atmos (4x), mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 15 con HyperOS 2

