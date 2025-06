Chromecast con Google TV, finalmente ci siamo: ecco il nuovo aggiornamento con Android 14

Nonostante le vendite siano ufficialmente terminate in favore del nuovo Google TV Streamer, le Chromecast di ultima generazione ricevono in questi giorni uno degli aggiornamenti più attesi promessi da Big G. Dopo il ritiro del primo aggiornamento, con la terza patch del 2025, infatti, sulle Chromecast con Google TV arriva finalmente l’upgrade ad Android 14 e nuove patch di sicurezza.

Promessa mantenuta: Google porta Android 14 su Chromecast

Crediti: Google

L’aggiornamento UTTC.241218.004, inizialmente atteso per la fine del 2024, pesa oltre 800 MB e permette alle Chromecast con Google TV di passare dal vetusto Android 12 al ben più recente Android 14. Questo tanto atteso upgrade porta sui dispositivi tv-stick anche le patch di sicurezza aggiornate a gennaio 2025, aggiungendo anche miglioramenti alla stabilità del sistema operativo. Dopo qualche giorno, tuttavia, questo aggiornamento è stato ritirato, per essere rilasciato poi nel mese di giugno con la versione UTTC.241218.008.H1.13427172.

Nelle note di rilascio, inoltre, viene fatta menzione di come il telecomando Google TV Streamer Voice Remote supporti le funzionalità “trova il mio telecomando” e la personalizzazione dei pulsanti. Questo significa che l’accessorio in dotazione con il nuovo set-top-box di Big G potrebbe essere presto messo in vendita come acquisto separato per essere utilizzato anche sulle Chromecast con Google TV.

L’aggiornamento è attualmente in fase di rollout per tutti, ma potete verificare la disponibilità tramite il menu “Impostazioni > Sistema > Informazioni > Aggiornamento di sistema“.

Ultimo aggiornamento: 25 giugno

