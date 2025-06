Bici elettriche Touroll in promo: si parte da meno di 500€ con Coupon

Con le nuove offerte Geekmall i saldi estivi arrivano in anticipo: per questo mese lo store ha lanciato una nuova promozione dedicata alla bici elettriche Touroll. Il risparmio è assicurato con le offerte lampo e i coupon dedicati, mentre la spedizione gratis dall’Europa rende le cose ancora più interessanti!

Le bici elettriche Touroll sono in sconto su Geekmall: nuovi Coupon per risparmiare e c’è la spedizione EU gratis

Touroll J1 – Crediti: Touroll

Il caldo ormai è arrivato ma con le belle giornate arriva anche la possibilità di muoversi liberamente, senza il rischio di acquazzoni e temperature gelide. Insomma, questo è il momento delle pedalate e degli spostamenti agili, all’insegna della sostenibilità e del risparmio. Geekmall ha lanciato i nuovi sconti sulle bici elettriche Touroll, con alcuni modelli proposti a prezzi super convenienti!

Il modello più economico è Touroll U1 con ruote da 26″: si tratta di una Mountain Bike elettrica versatile e potente, adatta alla città e ai percorsi più problematici, grazie agli pneumatici CST Off-Road e all’ammortizzatore a forcella. Completano il quadro un cambio Shimano a 21 velocità, un motore da 250W e 45 Nm di coppia, un’autonomia fino a 65 km e una batteria rimovibile, per la massima comodità nella ricarica.

Touroll S2 – Crediti: Touroll

Tra le altre e-bike in promozione troviamo Touroll S2, modello con telaio Step-thru pensato appositamente per gli spostamenti in città e per la massima comodità durante l’utilizzo. Il pratico portapacchi è ideale per riporre borse e buste della spesa, mentre la batteria da 720 Wh garantisce fino a 150 km di autonomia.

Di seguito trovi tutte le bici elettriche in offerta, insieme al coupon da riscattare: i modelli sono già scontati ma è possibile risparmiare ulteriormente utilizzando il codice dedicato. Se non visualizzi i box presenti nell’articolo prova a disattivare AdBlock.

