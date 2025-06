Apple: tornano di moda i pulsanti aptici, li vedremo sui prossimi iPhone, iPad e Watch?

Prima del lancio di iPhone 15, tanti rumor suggerivano che Apple stesse lavorando ad una versione “aptica” dei pulsanti per il nuovo smartphone, salvo poi accantonare il progetto a causa di diversi problemi. La compagnia di Cupertino, tuttavia, potrebbe non aver abbandonato completamente l’idea e in futuro potremmo effettivamente tornare a vedere degli iPhone, iPad o Apple Watch con pulsanti aptici invece che meccanici.

Apple ci riprova e torna a lavoro sui pulsanti aptici

Crediti: Apple

Negli ultimi giorni, infatti, sono emersi sul web nuove indiscrezioni che suggeriscono che Apple sia tornato a lavoro su quello che all’epoca era conosciuto come “Project Bongo“, ovvero l’introduzione dei pulsanti aptici sugli iPhone. Diversamente dai pulsanti meccanici, questa particolare tecnologia può essere sfruttata per mettere a disposizione degli utenti più funzionalità su un solo tasto, grazie ai diversi trigger per la pressione che possono essere programmati.

La novità, tuttavia, sarebbe rappresentata dal fatto che la compagni di Cupertino non starebbe lavorando a questo progetto unicamente per l’implementazione sugli smartphone, ma questa volta sarebbe intenzionata a portare i pulsanti aptici su tutta la lineup, includendo quindi iPhone, iPad e Apple Watch. Il progetto, a quanto pare, fu accontonato a causa della poca precisione nei tocchi, ma è possibile che il team guidato da Tim Cook abbia finalmente trovato una soluzione.

Si tratta ovviamente di indiscrezioni che sembrano ben lontane dall’essere confermate oppure smentite, quindi vi inviatiamo ad attendere maggiori informazioni nei prossimi mesi.