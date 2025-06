Apple annuncia le nuove regole per l’App Store in Europa dopo le violazioni del DMA

L’indiscrezione circolava in rete ormai da qualche giorno, ma finalmente è arrivata l’ufficialità: per rimettersi in linea con il Digital Markets Act, Apple è pronta nuovamente a cambiare le regole dell’App Store, dopo la maxi-multa arrivata nelle scorse settimane.

App Stora cambia ancora: ecco tutte le novità

Crediti: Canva

Tramite il portale per gli sviluppatori, Apple ha annunciato che la Commissione Europea ha chiesto alla compagnia di Cupertino cambiamenti aggiuntivi per la propria piattaforma digitale, in modo da essere conforme con le leggi del Digital Markets Act. Di seguito i cambiamenti.

Gli sviluppatori nell’Unione Europea possono comunicare e promuovere offerte per la vendita delle loro app e servizi tramite siti web, marketplace alternativi oppure altre app

Le app dell’App Store che utilizzeranno marketplace alternativi saranno soggetti a una commissione di acquisizione iniziale, una commissione per i servizi dello Store e, per le app incluse nell’Addendum sui diritti dei link di acquisto esterni (EU) di StoreKit, la Core Technology Commission (CTC).

Anche le app di streaming musicale possono utilizzare i nuovi termini di servizio

Con iOS 18.6 e iPadOS 18.6, inoltre, iPhone e iPad offriranno un’esperienza utente aggiornata per l’installazione di marketplace e app alternative, mentre in futuro saranno disponibili nuove API per consentire agli sviluppatori di avviare il download delle app direttamente dal loro marketplace.