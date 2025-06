I MacBook con 5G potrebbero diventare realtà: su macOS arriva anche l’app Telefono

Negli scorsi mesi sono emerse in rete nuove informazioni su alcuni brevetti registrati da Apple che suggerivano la possibilità di vedere dei MacBook di futura generazione in grado di sfruttare anche la connettività 5G per essere sempre connessi ad internet. Non sarebbe sicuramente la prima volta che la connessione cellulare arrivi sui PC portatili, ma sarebbe l’ennesimo stravolgimento della strategia della compagnia statunitense.

Il 5G per lavorare con il MacBook anche in viaggio in treni ad alta velocità

Crediti: Patently Apple

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere laptop con connettività 3G ed LTE inclusa, ma Apple si è sempre dimostra avversa nei confronti di questa tecnologia per i computer portatili. Tuttavia, con l’avvento del 5G che offre velocità di trasmissione molto alte, qualcosa potrebbe essere cambiato: un brevetto, infatti, indicato che il prossimo MacBook di Apple potrebbe essere dotati anche di connettività mobile.

Il brevetto riguarda, principalmente, la possibilità di sfruttare la connessione anche quando si è in movimento ad alte velocità, come per esempio a bordo di un treno. Il problema con questo tipo di connettività, infatti, è rappresentato spesso dalle celle a cui viene agganciato il segnale. In paesi come il Giappone, la Corea, la Francia, la Germania, la Spagna, ma anche l’Italia, i treni arrivano a raggiungere velocità di 290 Km/h, e la nuova tecnologia di Apple spera di supportare proprio questo tipo di viaggio rapido.

A distanza di diversi mesi, il celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman è tornato a suggerire che la compagnia di Cupertino non avrebbe affatto rinunciato all’idea di implementare la connessione cellulare sui MacBook di futura generazione, con la produzione dei nuovi modem 5G “fatti in casa” che potrebbe aiutare a realizzare questo progetto. I MacBook con 5G, tuttavia, non arriveranno prima del 2026: quando i modem avranno probabilmente raggiunto la loro seconda generazione.

Con macOS 26 Tahoe, inoltre, Apple aggiungerà ufficialmente l’app Telefono al sistema operativo di Mac e MacBook. Inizialmente questa nuova app funzionerà tramite il collegamento ad iPhone, con i precedenti rumor tornati alla ribalta, sembra essere decisamente un primo passo verso l’introduzione di un nuovo modello con eSIM e connettività cellulare.

