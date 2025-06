Il Mac mini M2 non si accende più? Apple potrebbe ripararlo gratis

Apple in questi giorni ha lanciato un nuovo programma mirato a tutti quegli utenti che stanno avendo problemi di alimentazione con il proprio Mac Mini con chip M2. A quanto pare, infatti, alcune unità potrebbero essere difettate ed essere idonei per una riparazione gratuita.

Se avete problemi di alimentazione con Mac mini M2, questo programma è quello che fa al caso vostro

Crediti: Apple

Il nuovo programma dal titolo “No Power Issue” permette agli utenti di ottenere la riparazione gratuita del proprio Mac Mini M2 in caso di problemi con l’alimentazione del dispositivo. Se il vostro dispositivo non si accende più ed è stato prodotto tra giugno 2024 e novembre 2024, grazie al nuovo programma sarà possibile inviare ad Apple il modello difettato per la riparazione.

“Apple ha rilevato che una piccolissima percentuale di dispositivi Mac mini (2023) con chip M2 potrebbe non accendersi più. I dispositivi interessati sono stati prodotti tra il 16 giugno 2024 e il 23 novembre 2024.” si legge nel comunicato pubblicato dall’azienda.

Se non conoscete la data di produzione del vostro Mac mini M2, allora potete inserire il codice seriale del dispositivo direttamente nella pagina ufficiale del programma di supporto, in modo da scoprire se siete idonei o meno alla riparazione gratuita. Dal sito, quindi, è possibile anche avviare il processo di riparazione prenonanto un appuntamento in un Apple Store.