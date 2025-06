Apple presenta iOS 26: tutte le novità e il nuovo design Liquid Glass

In occasione della WWDC 2025, Apple ha presentato ufficialmente il nuovo iOS 26, che segna un taglio netto con il passato per quanto riguarda i numeri di versione. A partire da questo nuovo aggiornamento, infatti, il sistema operativo di iPhone verrà associato all’anno di lancio e non più al numero di versione incrementale. Le novità, tuttavia, sono davvero tante: a partire dalle nuove interfacce con Liquid Glass design.

iOS 26 è tutto nuovo: su iPhone arriva il nuovo design in stile vetro

Crediti: Apple

iOS 26 è la prima versione del sistema operativo di Apple con Liquid Glass design: un nuovo stile traslucido che riflette e rifrange gli elementi circostanti, dando più risalto ai contenuti. Il design rinnovato sarà disponibile sia nella schermata Home, e quindi nelle icone, che nelle app di sistema (e successivamente in quelle di terze parti). Le icone, seguendo il gusto degli utenti, potranno diventare completamente trasparenti, adattandosi sia al tema chiaro che a quello scuro.

Il design, tuttavia, non è l’unica novità di iOS 26: con questo nuovo aggiornamento, infatti, arriveranno anche tante nuove funzioni legate ad Apple Intelligence, come la traduzione in tempo reale, la ricerca di informazioni sul web con intelligenza visiva (in stile Cerchia e cerca di Google), e la funzione Call Screening che permette di raccogliere automaticamente informazioni su chi sta chiamando per decidere se rispondere oppure ignorare la chiamata.

La compagnia di Cupertino, inoltre, ha mostrato un rinnovato impegno verso il gaming con la nuova app Apple Games, che permette ai videogiocatori di accedere ai propri giochi in un unico post, con la possibilità di ricevere notizie ed aggiornamenti e rimane sempre informati sulle ultime novità videoludiche. iOS 26 rinnova anche l’interfaccia CarPlay, che guadagna anch’essa il design Liquid Glass, e i widget con le attività in tempo reale.

iOS 26 sarà disponibile su iPhone a partire dalla stagione autunnale: solitamente, Apple rilascia il nuovo sistema operativo in concomitanza con la commercializzazione dei nuovi modelli di iPhone, di conseguenza il lancio potrebbe avvenire nella seconda parte di settembre.