Apple lancia iOS 26 Beta 1: come installare e provare il nuovo Liquid Glass design

Dopo la presentazione ufficiale del nuovo sistema operativo in occasione della WWDC 2025, Apple ha lanciato ufficiale iOS 26 Beta 1: una prima versione di prova destinata unicamente agli sviluppatori.

iOS 26 Beta 1: installazione e novità

iOS 26 Beta 1 (23A5260n) è disponibile da oggi per tutti gli iPhone annunciati come compatibili da Apple, tramite il canale Developer Beta. Per installare questa prima versione di test, infatti, è necessario essere registrati come sviluppatori tramite l’Apple Developer Center: non è necessario iscriversi all’Apple Developer Program, quindi non è necessario alcun tipo di pagamento. Una volta completata l’iscrizione, è possibile scegliere la nuova versione beta in “Impostazioni > Generali > Aggiornamenti software“.

Le novità di questa versione sono davvero tante, a partire dal nuovo Liquid Glass design che dona al sistema operativo un’interfaccia con effetto vetro lucido. Per gli iPhone compatibili con Apple Intelligence, inoltre, ci sono tante novità da poter testare fin da subito. Di seguito il changelog.

Liquid Glass Design

Stile Clear Look per le icone

Menu e pop-up fluttuanti

Nuovo design per l’app Fotocamera

Nuova app Apple Games

Nuova modalità Adaptive Power per la batteria

Nuova stima per i tempi di ricarica

Dettagli dell’utilizzo della batteria semplificati

Sfondi personalizzati per l’app Messaggi

Traduzione in tempo reale

Artwork a schermo intero per l’app Musica

Nuovo design per CarPlay

Vi ricordiamo che essendo questa la prima beta di un nuovo sistema operativo, l’esperienza d’uso potrebbe essere piuttosto ostica a causa di bug e problemi relativi alle fasi iniziali dello sviluppo. Per questo motivo, l’installazione non è consigliata a chi utilizza il proprio smartphone per lavoro.

