iOS 19 (o 26) sarà tutto nuovo: novità in arrivo anche per Messaggi, Musica e CarPlay

Dopo la delusione dei ritardi delle funzionalità legate ad Apple Intelligence ed uno sviluppo non proprio idilliaco di iOS 18, Apple potrebbe essere in procinto di lanciare uno dei più grandi aggiornamenti di sempre con la prossima versione del sistema operativo per iPhone. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, iOS 19 apporterà una grande mole di cambiamenti al design, alle app e alla navigazione dell’OS, paragonabile soltanto a quella avvenuta con iOS 7, oltre ad un possibile cambio di nome: il nuovo sistema operativo, infatti, potrebbe prendere il nome di iOS 26

Nuovo design, nuove app e navigazione semplificata in arrivo con iOS 26

Crediti: Apple

Stando alle informazioni condivise da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, sia iOS 19 (o 26) che macOS 16 introdurranno grandissimi cambiamenti, cercando di unificare l’esperienza utente con un’interfaccia grafica comune che possa risultare piacevole alla vista ma anche particolarmente semplice da navigare ed utilizzare. Le novità “andranno ben oltre un nuovo linguaggio di design e modifiche estetiche“, con aggiornamenti per le icone, i menu, le app, le finestre e i pulsanti di sistema.

Come anticipato dai rumor qualche mese fa, la nuova interfaccia potrebbe avvicinarsi molto a quella proposta con visionOS per Apple Vision Pro, con l’obiettivo di avere maggiore coerenza grafica e semplificare il modo in cui gli utenti navigano e controllano i loro dispositivi. Stando a quanto condiviso da Gurman, inoltre, gli alti dirigenti di Apple sembrerebbe molto fiduciosi per la riuscita della nuova interfaccia, tanto da sostenere che “gli utenti ameranno in nuovo look“. L’idea sembrerebbe essere quella di creare qualcosa che piaccia sia alle centinaia di milioni di utenti attuali sia ai nuovi clienti che la compagnia spera di aggiungere nei prossimi anni.

In un filmato realizzato da Jon Prosser, inoltre, possiamo dare un primo sguardo a quello che potrebbe essere il design del nuovo sistema operativo. Proprio come anticipato, lo stile dovrebbe essere molto più simile a quello di visionOS, con delle schermate “glassy” (effetto vetro) e forme tondeggianti. La tastiera, fra tutti gli altri particolari, sembra addirittura fluttuare con questo nuovo design, mentre alcune grafiche con questo stile è possibile osservarle già nelle app Sports e Inviti di Apple.

Crediti: Apple

Molti utenti ed esperti di settore, tuttavia, sono convinti che Apple abbia già lanciato il primo teaser per iOS 19 e il design di tutti gli altri sistemi operativi che verranno aggiornati nel corso di quest’anno. Il poster di presentazione della WWDC 25, infatti, riporta gli stessi elementi di design che potrebbero caratterizzare la nuova versione del sistema operativo per iPhone: colori sgargianti ed uno stile “glassy” per l’effetto vetro. Secondo quanto riportato da Mark Gurman, inoltre, il nome in codice di iOS 19 sarebbe “Solarium“, ovvero (al netto dello strumento abbronzante che tutti conosciamo) un riferimento alle stanze con pareti di vetro utilizzate per massimizzare gli effetti del sole.

Jon Prosser, inoltre, con un nuovo video ha mostrato nuovamente quello che potrebbe essere il design dell’interfaccia e delle icone di iOS 19. Il nuovo filmato approfondisce come Apple stia cercando di applicare delle linee più morbide, quasi tondeggianti, al sistema operativo mobile di iPhone, con un’interfaccia che sembra fluttuare sullo sfondo dello smartphone. Il filmato evidenzia anche come il nuovo OS potrebbe fornire delle ottimizzazioni per i dispositivi con display più grande: la barra di ricerca dei messaggi, per esempio, verrebbe spostata verso il basso, per favorire la raggiungibilità ed evitare un swipe per abbassare la schermata completa.

Tra le nuove funzionalità del sistema operativo sembrerebbe esserci anche un miglioramento per quanto riguarda il Wi-Fi: le rete pubbliche, infatti, saranno automaticamente sincronizzate su tutto l’ecosistema, divenendo accessibili su ogni dispositivo dopo il primo collegamento. Questo velocizzerà il login, che spesso richiede l’autenticazione degli utenti su ogni smartphone, tablet o PC collegato. In questo modo, le reti pubbliche si comporteranno in modo molto più simile a quelle private. In particolar modo, Apple sembra aver progettato questa nuova versione basandosi su tre principi cardine:

Semplice da usare

Veloce da navigare

Facile da imparare

Il nuovo sistema operativo, inoltre, dovrebbe presentare molti meno glitch e bug rispetto alle precedenti versioni: Apple, infatti, starebbe spingendo molto sul controllo qualità, assicurandosi che le nuove funzioni sviluppatore funzioni a dovere. Tra le novità, inoltre, dovrebbe esserci anche la gestione della batteria dei dispositivi con l’intelligenza artificiale, in grado di analizzare come gli utenti utilizzano il proprio iPhone per aggiustare l’utilizzo energetico e conservarne per quando più serve.

Crediti: Apple

Apple, tuttavia, ha già annunciato alcune delle novità in arrivo per questa nuova versione del sistema operativo, tutte legate all’accessibilità. In particolar modo, iOS 19 (o 26) sarà dotato di nuove etichette nell’App Store che indicheranno quali app forniscono funzioni avanzate per l’accessibilità, come il Voice Over, la regolazione della grandezza dei testi e del contrasto dei colori. Con Accessibility Reader, invece, sarà più semplice leggere i testi nei documenti e nelle pagine web, con una schermata che amplierà la dimensione dei font e la leggibilità del testo. Ma non è finita qui: per i non-vedenti, sarà disponibile anche una nuova esperienza in Braille per prendere appunti e rileggerli in seguito.

Secondo Gurman, inoltre, i cambiamenti in arrivo per iOS 26 dovrebbero estendersi anche a iPadOS, macOS e visionOS, per uniformare al meglio l’esperienza d’uso su tutti i dispositivi di Apple. Molto probabilmente, quindi, assisteremo ad un completo rinnovamento delle interfacce grafiche che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Il nuovo sistema operativo, per di più, dovrebbe anche concentrarsi maggiormente sul gaming grazie ad una nuova app interamente dedicata.

Tra le altre novità di questo aggiornamento, inoltre, dovrebbero arrivare dei miglioramenti anche per l’app Messaggi, con la possibilità di tradurre automaticamente i messaggi grazie all’intelligenza artificiale e la creazione dei sondaggi (creati manualmente oppure con il supporto dell’AI). Per l’app Musica, invece, potrebbero arrivare i nuovi artwork animati a schermo intero, mentre per l’app Note sembrerebbe essere prevista l’esportazione in Markdown. Anche per CarPlay, tuttavia, potrebbe arrivare un restyling importante, che rifletta i cambiamenti grafici in arrivo in iOS 26.

L’annuncio dei nuovi sistemi operativi è previsto per il mese di giugno, quando si terrà l’annuale WWDC dedicata agli sviluppatori. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche mese.

Ultimo aggiornamento: 4 giugno

