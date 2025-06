Apple lancia iOS 18.6 Beta 1: tutte le novità

Dopo un ritardo di qualche settimana rispetto al tradizionale lancio prima dell’inizio della WWDC, Apple ha finalmente rilasciato la prima beta di iOS 18.6, aggiornamento che fungerà da ponte per il passaggio ad iOS 26. Le novità di questa nuova versione, infatti, sono estremamente ridotte dato che ci si avvia verso la conclusione del ciclo vitale di iOS 18.

iOS 18.6 Beta è qui: sarà l’ultimo aggiornamento prima di iOS 26

Crediti: Gizchina.it

iOS 18.6 Beta 1 (build 22G5054d) è disponibile da oggi per gli sviluppatori tramite il canale Developer Beta ed è compatibile con tutti gli iPhone precedentemente supportati da iOS 18. Le novità, purtroppo, sembrano scarseggiare: questo aggiornamento, infatti, potrebbe occuparsi unicamente di risolvere bug e problemi noti in vista del passaggio al nuovo iOS 26.

Per effettuare l’installazione di questa Beta 1 ed iniziare immediatamente a testare iOS 18.6, è necessario essere iscritti all’Apple Developer Program, quindi recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e selezione in canale “Developer Beta” per proseguire quindi con il download dell’aggiornamento. La versione finale di iOS 18.6 potrebbe essere pubblicata a ridosso del mese di agosto.

