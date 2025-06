Problemi con l’app Mail dopo l’aggiornamento a iOS 18.5? Purtroppo non siete i soli

L’aggiornamento ad iOS 18.5 non ha portato grandi novità su iPhone, ma qualche bug sembra essere sfuggito al controllo degli sviluppatori di Apple. In particolare, chi sembra soffrire di più dopo l’ultimo aggiornamento, è l’app Mail che sta causando agli utenti diversi problemi nelle ultime settimane.

Bug, crash e notifiche assenti: tutti i problemi di Mail su iOS 18.5

Crediti: Canva

Negli ultimi giorni sono sempre di più le segnalazioni da parte degli utenti che stanno riscontrando sempre più problemi con l’app Mail dopo l’aggiornamento ad iOS 18.5. Il software di Apple, infatti, si dimostrato poco affidabile in seguito a crash, bug, e malfunzionamenti vari che hanno costretto gli utenti ad inondare i social e i forum di lamentele. In particolare, l’app sarebbe soggetto a crash frequenti, a schermate vuote, notifiche non inviate correttamente ed una generale instabilità nell’utilizzo.

Al momento, Apple non ha ancora fornito una spiegazione per i tanti problemi dell’app Mail e anche la pagina dello Stato di Sistema non mostra attualmente alcun segno di riconoscimento dei bug. Per una eventuale correzione dei problemi, però, bisognerà attendere il lancio del prossimo aggiornamento, dato che Apple non ha ancora implementato un sistema di aggiornamento delle app di sistema tramite App Store.